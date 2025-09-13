Στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με το Βόλο στο Αγρίνιο ο Μίχαλακ έκανε εκπληκτική ατομική ενέργεια και μείωσε σε 2-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Ο Βόλος πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια του Αγρινίου στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό. Οι Θεσσαλοί είχαν προηγηθεί με 2-0 από το 17' και με τη συμπλήρωσε μισής ώρας τα Καναρίνια μείωσαν το σκορ.

Στο 30' ο Τσάβες πέταξε την μπάλα με τα χέρια προς τον Μίχαλακ, ο Πολωνός ξεκίνησε τρομερή κούρσα ακρετά μέτρα πίσω από το κέντρο, έκανε ένα τσίμπημα, έφυγε ταχύτατα στον χώρο, απέφυγε τον Σιαμπάνη και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.