Παναιτωλικός - Βόλος: Διπλο χτύπημα από τους φιλοξενούμενους σε έξι λεπτά
Ο Βόλος μπήκε δυνατά στο Αγρίνιο και με γκολ των Τζόκα, Χάμουλιτς προηγείται 2-0 του Παναιτωλικού.
Ο Βόλος αιφνιδίασε τον Παναιτωλικό κι από το 17' είναι μπροστά στο σκορ στο Αγρίνιο με 2-0!
Στο 11' σε φάση διαρκείας ο Πορτογάλος Τζόκα σημείωσε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.
Το γκολ του Τζόκα
Στο 17', πριν προλάβουν να συνέλθουν από το σοκ οι Αγρινιώτες, ο Βόσνιος φορ Χάμουλιτς πέτυχε το 2-0.
Το 2-0 του Βόλου
