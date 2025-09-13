Ο Βόλος μπήκε δυνατά στο Αγρίνιο και με γκολ των Τζόκα, Χάμουλιτς προηγείται 2-0 του Παναιτωλικού.

Ο Βόλος αιφνιδίασε τον Παναιτωλικό κι από το 17' είναι μπροστά στο σκορ στο Αγρίνιο με 2-0!

Στο 11' σε φάση διαρκείας ο Πορτογάλος Τζόκα σημείωσε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Το γκολ του Τζόκα

Στο 17', πριν προλάβουν να συνέλθουν από το σοκ οι Αγρινιώτες, ο Βόσνιος φορ Χάμουλιτς πέτυχε το 2-0.

Το 2-0 του Βόλου