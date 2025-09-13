Οι Φεριγκρά, Κοσσονού και Δεληγιαννίδης απουσιάζουν λόγω τραυματισμού από την αποστολή της ΑΕΛ Novibet για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ εκτός έμειναν και οι Βινιάτο και Ουάρντα.

Η ΑΕΛ Novibet ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, με τους «βυσσινί» να ανακοινώνουν αποστολή με ορισμένες απουσίες.

Οι Φεριγκρά, Κοσσονού και Δεληγιαννίδης δεν είναι διαθέσιμοι με προβλήματα τραυματισμών. Επίσης οι νεοαποκτηθέντες Βινιάτο και Ουάρντα έμειναν εκτός.

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Γκρόζος, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Φαϊζάλ, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.