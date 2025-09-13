ΑΕΛ Novibet: Με πέντε απουσίες στην Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα
Η ΑΕΛ Novibet ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, με τους «βυσσινί» να ανακοινώνουν αποστολή με ορισμένες απουσίες.
Οι Φεριγκρά, Κοσσονού και Δεληγιαννίδης δεν είναι διαθέσιμοι με προβλήματα τραυματισμών. Επίσης οι νεοαποκτηθέντες Βινιάτο και Ουάρντα έμειναν εκτός.
Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Γκρόζος, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Φαϊζάλ, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.