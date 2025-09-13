Η Percapita & η Hudl ανακοινώνουν αποκλειστική συνεργασία για τα δικαιώματα σκάουτινγκ στο κορυφαίο ελληνικό ποδόσφαιρο

Μια πολύ μεγάλη συνεργασία έρχεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά τα δικαιώματα σκάουτινγκ, με τις Percapita και Hudl να ενώνουν τις δυνάμεις τους!

Μια πολύ σπουδαία συνεργασία, αναφορικά με τα δικαιώματα σκάουτινγκ στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανακοίνωσαν Percapita και Huld!

Η Percapita, μια εταιρεία παραγωγής με έδρα την Ελλάδα, και η Hudl, μια παγκόσμια εταιρεία-ηγέτης στην ανάλυση αθλητικών επιδόσεων και στο σκάουτινγκ, ανακοίνωσαν μια αποκλειστική συνεργασία για τα δικαιώματα ανάλυσης των αγώνων της Super League 1 και της Super League 2 στην Ελλάδα.

Η συμφωνία καλύπτει τη Super League 1 και τη Super League 2. Επιπλέον, από την περασμένη σεζόν η Hudl έχει συνάψει συμφωνία με τη Super League 1 για την τοποθέτηση tactical καμερών σε όλα τα 14 γήπεδα, ενισχύοντας σημαντικά την ποιότητα και το βάθος της ανάλυσης.

Η Hudl θα έχει πρόσβαση στα σχετικά βίντεο και στα στατιστικά από αυτά τα πρωταθλήματα, τα οποία θα διατεθούν για επαγγελματική χρήση μέσω της Wyscout — της μεγαλύτερης βάσης δεδομένων ποδοσφαιρικών βίντεο και στοιχείων στον κόσμο.

Ο Daniel Horlock από την Hudl δήλωσε: «Η συνεργασία με την PerCapita AE είναι καταπληκτική. Η αποστολή μας είναι να εξοπλίσουμε προπονητές, παίκτες και ομάδες με προχωρημένες λύσεις ανάλυσης. Αυτή η συνεργασία μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στην ελληνική ποδοσφαιρική αγορά».

Ο Δημήτρης Γοντικάς, CEO της PerCapita AE, ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμφωνούμε αυτή τη συνεργασία με την Hudl, ώστε να ενισχύσουμε την κάλυψη και την παραγωγή δεδομένων για το ελληνικό ποδόσφαιρο, διευρύνοντας την απήχηση του ελληνικού ταλέντου σε όλο τον κόσμο».