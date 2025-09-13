Στο ξακουστό τουρνουά Riso Tournament θα δώσει το «παρών» ο Παναθηναϊκός, αφού θα αγωνιστεί εκεί η Κ11 του.

Σημαντικές εμπειρίες θα έχουν την ευκαιρία να συλλέξουν τα μικρά παιδιά της Κ11 του Παναθηναϊκού, αφού θα συμμετέχουν αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14/09) στο φημισμένο τουρνουά Riso Tournament στο Τρίνο της Ιταλίας.

Το συγκεκριμένο τουρνουά συγκεντρώνει σημαντικές ομάδες απ' όλη την Ιταλία, αλλά και την Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό πως μερικές από τις ομάδες που θα συμμετέχουν σ' αυτό είναι οι Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Κόμο, Ντιναμό Κιέβου, Γιουβέντους, Τζένοα, Τορίνο, Πάρμα και η Σασουόλο.

Η πιο συχνή συμμετοχή σε τέτοια τουρνουά για να συλλέγουν τα παιδιά εμπειρίες και να μετρούν τις δυνάμεις τους αποτελεί μέρος του νέου πλάνου βάσει του οποίου έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν φέτος οι ακαδημίες του «τριφυλλιού».