Μαρσιάλ: Πέρασε τα ιατρικά, πιθανότατα προς τα μεσάνυχτα η ανακοίνωση
Θέμα ωρών είναι η... επισημοποίηση της αποχώρησης του Άντονι Μαρσιάλ από την ΑΕΚ. O Γάλλος επιθετικός ταξίδεψε στη Μαδρίτη, όπου όπως αναφέρουν στο Μεξικό, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση του deal του Δικεφάλου με τη Μοντερέι.
Όσον αφορά το πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις των δυο κλαμπ λόγω της διαφοράς των εννέα ωρών αναμένονται πιθανότατα προς τα μεσάνυχτα.
“Estoy en posición de confirmarles que el señor Anthony Martial pasó todas las pruebas médicas. Tenemos nuevo jugador de La Pandilla” 🇫🇷🤩September 12, 2025
Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής δεν ήταν στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, όντας εκτός ευρωπαϊκής λίστας τόσο στους 2/3 προκριματικούς γύρους, όσο και στη League Phase του Conference League. Τελικά η Ένωση κατάφερε να βρει στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου τη λύση για να απαλλαγεί από το μέχρι πρότινος πιο ακριβό συμβόλαιο της Stoiximan Super League.
Την περασμένη σεζόν o Μαρσιάλ μέτρησε 23 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, με απολογισμό εννέα γκολ και δυο ασίστ.
