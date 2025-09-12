Όπως αναφέρουν στο Μεξικό ο Άντονι Μαρσιάλ πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και οι ανακοινώσεις από ΑΕΚ και Μοντερέι αναμένονται πιθανότατα προς τα μεσάνυχτα.

Θέμα ωρών είναι η... επισημοποίηση της αποχώρησης του Άντονι Μαρσιάλ από την ΑΕΚ. O Γάλλος επιθετικός ταξίδεψε στη Μαδρίτη, όπου όπως αναφέρουν στο Μεξικό, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση του deal του Δικεφάλου με τη Μοντερέι.

Όσον αφορά το πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις των δυο κλαμπ λόγω της διαφοράς των εννέα ωρών αναμένονται πιθανότατα προς τα μεσάνυχτα.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής δεν ήταν στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, όντας εκτός ευρωπαϊκής λίστας τόσο στους 2/3 προκριματικούς γύρους, όσο και στη League Phase του Conference League. Τελικά η Ένωση κατάφερε να βρει στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου τη λύση για να απαλλαγεί από το μέχρι πρότινος πιο ακριβό συμβόλαιο της Stoiximan Super League.

Την περασμένη σεζόν o Μαρσιάλ μέτρησε 23 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, με απολογισμό εννέα γκολ και δυο ασίστ.