Ο Άρης θα έχει τη συνδρομή φίλων του στο ματς με τον Ατρόμητο, ωστόσο το αρμόδιο Υπουργείο δεν επέτρεψε την οργανωμένη μετακίνησή τους.

Το αρμόδιο Υπουργείο Αθλητισμού αποφάσισε την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του Άρη για την 3ης αγωνιστική της πρώτη τη τάξει κατηγορίας και τον αγώνα με τον Ατρόμητο (Σάββατο 13/09/2025 και ώρα 20:00, στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου). Αυτό συνέβη για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Κατά τα λοιπά επιτρέπεται η μεμονωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Άρη. Εκτιμάται δε πως θα βρεθούν 300 φίλοι του στον αγώνα του Περιστερίου. Με βάση το ισχύον πλαίσιο οι απαγορεύσεις είναι δύο: αυτή της οργανωμένης μετακίνησης και αυτή της μη διάθεσης εισιτηρίων σε φιλοξενούμενους φιλάθλους.