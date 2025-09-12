Πανσερραϊκός: Θλάση ο Λεό, νοκ άουτ για Ολυμπιακό
Με προπόνηση στο γήπεδο του Φωστήρα ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) η προετοιμασία του Πανσερραϊκού για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Νέο πρόβλημα για τον Κριστιάνο Μπάτσι είναι η απουσία του Ζαν Μπαπτίστ Λεό, ο οποίος υπέστη θλάση και θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες το διάστημα απουσίας του. Από εκεί και πέρα εκτός αποστολής είναι οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν, ο Παπαδημητρίου και ο Πουρλιοτόπουλος, ο οποίος θα αγωνιστεί με την Κ19.
Η αποστολή του Πανσερραϊκού
Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Σαλβάνος, Σαββίδης.
