Η αποστολή του Πανσερραϊκού για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Εκτός με θλάση ο Ζαν Μπαπτίστ Λεό.

Με προπόνηση στο γήπεδο του Φωστήρα ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) η προετοιμασία του Πανσερραϊκού για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Νέο πρόβλημα για τον Κριστιάνο Μπάτσι είναι η απουσία του Ζαν Μπαπτίστ Λεό, ο οποίος υπέστη θλάση και θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες το διάστημα απουσίας του. Από εκεί και πέρα εκτός αποστολής είναι οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν, ο Παπαδημητρίου και ο Πουρλιοτόπουλος, ο οποίος θα αγωνιστεί με την Κ19.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού

Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Σαλβάνος, Σαββίδης.