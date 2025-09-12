Η ΑΕΚ δημοσίευσε video με το πρώτο μήνυμα του Ζοάο Μάριο, ο οποίος πήρε τη φανέλα με το Νο. 10.

Ο Ζοάο Μάριο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ! Ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός ήρθε στην Αθήνα, πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια βρέθηκε στην OPAP Arena για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Το μήνυμα που έστειλε κοιτάζοντας την κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν ξεκάθαρο: «Ας πολεμήσουμε και ας νικήσουμε μαζί»!

Όπως φαίνεται από το video με το #10, ο 32χρονος χαφ πήρε τη φανέλα με το Νο. 10, η οποία από τον περασμένο Δεκέμβριο δεν είχε κάτοχο, μετά την αποχώρηση του Στίβεν Τσούμπερ.