Ζοάο Μάριο: Το πρώτο μήμυμα του νέου «10αριού» της ΑΕΚ (vid)
Ο Ζοάο Μάριο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ! Ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός ήρθε στην Αθήνα, πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια βρέθηκε στην OPAP Arena για να υπογράψει το συμβόλαιό του.
Το μήνυμα που έστειλε κοιτάζοντας την κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν ξεκάθαρο: «Ας πολεμήσουμε και ας νικήσουμε μαζί»!
Όπως φαίνεται από το video με το #10, ο 32χρονος χαφ πήρε τη φανέλα με το Νο. 10, η οποία από τον περασμένο Δεκέμβριο δεν είχε κάτοχο, μετά την αποχώρηση του Στίβεν Τσούμπερ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.