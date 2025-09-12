Βόλος: Η αποστολή για τον Παναιτωλικό με διαθέσιμο τον Φορτούνα
Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές μπήκαν στην αποστολή του Βόλου για τον εκτός έδρας αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 και το Παναιτωλικός – Βόλος (Σάββατο 13/9, 20.00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού). Σε αυτούς βρίσκεται και ο ακραίος αμυντικός Φορτούνα που δεν έχει παίξει ακόμα με τον Βόλο καθώς είχε θέμα τραυματισμού. Εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμος ο τραυματίας Τάσος Τσοκάνης.
Στην αποστολή του Βόλου είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Ασεχνούν, Τζόκα, Πίντσι, Θαρθάνα, Μακνί και Χάμουλιτς.
