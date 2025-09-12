Στους εκλεκτούς του Φεράντο για τον Βόλο συμπεριλαμβάνεται και ο Ανγκολέζος πλάγιος αμυντικός Νούριο Φορτούνα, ο οποίος δεν έχει καταγράψει ακόμη κάποια συμμετοχή με τη φανέλα του.

Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές μπήκαν στην αποστολή του Βόλου για τον εκτός έδρας αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 και το Παναιτωλικός – Βόλος (Σάββατο 13/9, 20.00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού). Σε αυτούς βρίσκεται και ο ακραίος αμυντικός Φορτούνα που δεν έχει παίξει ακόμα με τον Βόλο καθώς είχε θέμα τραυματισμού. Εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμος ο τραυματίας Τάσος Τσοκάνης.

Στην αποστολή του Βόλου είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Ασεχνούν, Τζόκα, Πίντσι, Θαρθάνα, Μακνί και Χάμουλιτς.