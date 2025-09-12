Βόλος: Η αποστολή για τον Παναιτωλικό με διαθέσιμο τον Φορτούνα

1

bet365

Στους εκλεκτούς του Φεράντο για τον Βόλο συμπεριλαμβάνεται και ο Ανγκολέζος πλάγιος αμυντικός Νούριο Φορτούνα, ο οποίος δεν έχει καταγράψει ακόμη κάποια συμμετοχή με τη φανέλα του.

Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές μπήκαν στην αποστολή του Βόλου για τον εκτός έδρας αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 και το Παναιτωλικός – Βόλος (Σάββατο 13/9, 20.00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού). Σε αυτούς βρίσκεται και ο ακραίος αμυντικός Φορτούνα που δεν έχει παίξει ακόμα με τον Βόλο καθώς είχε θέμα τραυματισμού. Εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμος ο τραυματίας Τάσος Τσοκάνης.

Δείτε Επίσης

Βόλος: Ενίσχυση με Φορτούνα οι Βολιώτες
Ο Fortouna

Στην αποστολή του Βόλου είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Ασεχνούν, Τζόκα, Πίντσι, Θαρθάνα, Μακνί και Χάμουλιτς.

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site του Βόλου
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα