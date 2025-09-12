Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε πως την ερχόμενη Δευτέρα (15/9) θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό των εντός έδρας των αναμετρήσεων της Κηφισιάς μέχρι τα Χριστούγεννα.

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει πως οι έδρες των εντός αγώνων της Κηφισιάς μέχρι τα Χριστούγεννα θα οριζόντουσαν σε Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Όπως ενημέρωσε η Super League αυτό θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (15/9) στις 14:00.

Θυμίζουμε πως η πλευρά της διοίκησης του Χρήστου Πρίτσα από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν δίνει το πράσινο φως για το ΟΑΚΑ επιχειρεί να εξασφαλίσει ως μόνιμη έδρα το γήπεδο της Νεάπολης.

H ανακοίνωση της Stoiximan Super League

«Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ορισμός αγώνων με γηπεδούχο την ΠΑΕ Κηφισιά, για την 4η ως και 14η αγωνιστική, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και, εν γένει, επιλογή λύσης διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ Κηφισιά, για την ίδια διοργάνωση, μέχρι το πέρας αυτής.

2/ Διάφορα».