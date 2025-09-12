Οριστική συμφωνία Άρη με Αλφαρελά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Επικυρώθηκε η συμφωνία του Άρη με τον Μιγκέλ Αλφαρελά καθώς ο Γάλλος επιθετικός αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής (12/9) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο αγοράς των δικαιωμάτων του από τη Λέγκια Βαρσοβίας.

Ο Μιγκέλ Αλφαρελά μπορεί να θεωρείται παίκτης του Άρη, καθώς επιτεύχθηκε οριστική συμφωνία των «κίτρινων» τόσο με τη Λέγκια Βαρσοβίας όσο και με τον 27χρονο Γάλλο επιθετικό ο οποίος αναμένεται απόψε (12/9) στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και φυσικά για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η συμφωνία των «κίτρινων» με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Athens Kallithea «βαστά» από την περασμένη Τρίτη, αλλά εκκρεμούσε αυτή με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Η πίεση του ποδοσφαιριστή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αλλαγή δεδομένων της υπόθεσης και στην τελική συμφωνία.

Νωρίτερα, ο πολωνικός Τύπος είχε αναφέρει την ανατροπή των δεδομένων και την ακύρωση της συμφωνίας των εμπλεκόμενων πλευρών, στην πραγματικότητα όμως τίποτε απ’ όσα αναφέρθηκαν δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Υπάρχει δεδομένη συμφωνία μεταξύ του Άρη με τη Λέγκια Βαρσοβίας για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη αλλά και με τον ίδιο τον Μιγκέλ Αλφαρελά ο οποίος αναμένεται απόψε στη Θεσσαλονίκη για την επικύρωση αυτής.