Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7.

Την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7, θα πραγματοποιήσει και φέτος ο Ολυμπιακός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία της αιμοδοσίας θα διεξαχθεί στην αίθουσα τύπου του γηπέδου (είσοδος θυρών 33-35) .

Η αιμοδοσία θα γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεταξά όπου υπάρχει Τράπεζα Αίματος για χρήση από τους Αιμοδότες. Ενώ, για καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση, ο Ολυμπιακός έθεσε τον προγραμματισμό ραντεβού των εθελοντών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στο χώρο της αίθουσας τύπου (είσοδος θυρών 33-35) στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των αιμοδοτών, η αιμοδοσία θα γίνεται με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 4800985.

Η αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεταξά όπου υπάρχει Τράπεζα Αίματος για χρήση από τους Αιμοδότες.

Η θεσμοθέτηση της ετήσιας αιμοδοσίας στη μνήμη των Θυμάτων της Θύρας 7 αποτελεί μια ακόμη σημαντική κοινωνική συνεισφορά του Ολυμπιακού μας και είναι μεγάλη βοήθεια στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται.

Η Αιμοδοσία δίνει ζωή.

Η δωρεά αίματος είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, βοηθά τον οργανισμό μας να ανανεώνεται και διαρκεί μόνο 10 λεπτά.»