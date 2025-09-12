«Χαλάει του Αλφαρέλα, στράφηκε σε άλλον παίκτη ο Άρης»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η υπόθεση του Μιγκέλ Αλφαρέλα φαίνεται πως δεν προχωράει, αφού ο Άρης έχει επιλέξει άλλον παίκτη.

Η πολωνική ιστοσελίδα «Goal» ανέφερε σε δημοσίευμά της πως η μεταγραφή του Μιγκέλ Αλφαρέλα στον Άρη, που φαινόταν να προχωράει, είναι πιθανό να μην γίνει τελικά. Μπορεί ο προπονητής της πολωνικής ομάδας να επιβεβαίωσε χθες πως εκείνος αποχώρησε για να τελειώσει την μεταγραφή του, ωστόσο οι εξελίξεις είναι διαφορετικές.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, οι «κίτρινοι» έχουν κινηθεί και για άλλον παίκτη στην ίδια θέση και τούτη την ώρα φαίνεται πως εκείνος είναι που προκίνεται για να αποκτηθεί. Μάλιστα λένε πως η προσφορά που είχε γίνει στον Αλφαρέλα άλλαξε και προτάθηκε τελικά σε κείνον χαμηλότερο μισθός απ' ότι είχε συζητηθεί αρχικά ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τους όρους που προσφέρθηκαν στην πολωνική ομάδα.

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών της τελευταίας στιγμής οι διαπραγματεύσεις δείχνουν να έχουν ναυαγήσει.

Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός αγωνίστηκε το δεύτερο εξάμηνο της περσινής σεζόν στην Stoiximan Superleague ως δανεικός στην Athens Kallithea αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις, αφού σκόραρε 9 γκολ σε 17 συμμετοχές.