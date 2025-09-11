Το κοινωνικό πρόσωπο του ποδοσφαίρου έδειξε για ακόμα μία φορά ο Παναθηναϊκός με τους «πράσινους» να βραβεύουν τους αριστούχους νεαρούς παίκτες των ακαδημιών τους.

Εκτός από καλούς ποδοσφαιριστές που είναι λογικό να είναι από τους βασικούς στόχους κάθε ακαδημίας, στον Παναθηναϊκό δίνουν μεγάλο βάρος και στην μόρφωση των λιλιπούτειων αστεριών. Το βάρος στην μόρφωση φάνηκε και από την εξαιρετική εκδήλωση των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα παρουσία των Τάκη Φύσσα, Γιούρκα Σεϊταρίδη και Θεόδωρου Ελευθεριάδη η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βράβευσε τους παίκτες των ακαδημιών που αρίστευσαν στο σχολείο την περσινή χρονιά.