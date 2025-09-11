Παναθηναϊκός: Βράβευσε τους αριστούχους παίκτες των ακαδημιών του
Εκτός από καλούς ποδοσφαιριστές που είναι λογικό να είναι από τους βασικούς στόχους κάθε ακαδημίας, στον Παναθηναϊκό δίνουν μεγάλο βάρος και στην μόρφωση των λιλιπούτειων αστεριών. Το βάρος στην μόρφωση φάνηκε και από την εξαιρετική εκδήλωση των «πρασίνων».
Συγκεκριμένα παρουσία των Τάκη Φύσσα, Γιούρκα Σεϊταρίδη και Θεόδωρου Ελευθεριάδη η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βράβευσε τους παίκτες των ακαδημιών που αρίστευσαν στο σχολείο την περσινή χρονιά.
