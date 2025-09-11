Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και νυν μέλος του δημοτικού συμβολαίου Κώστας Μπακογιάννης τόνισε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αν δεν γίνουν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και ζητάει απαντήσεις από τη δημοτική αρχή.

Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος έτρεξε σε μεγάλο βαθμό το θέμα της Διπλής Ανάπλασης, τοποθετήθηκε μέσω του λογαριασμού του στο Facebook για το γηπεδικό του Παναθηναϊκού.

Ο Μπακογιάννης ζητάει απαντήσεις από τον νυν Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Επισήμανε, μάλιστα, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αν δεν γίνουν πρώτα οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μπακογιάννης στην ανάρτησή του για τη Διπλή Ανάπλαση:

«Η ατζέντα της πραγματικής ζωής της πόλης, ξεπερνάει τη Δημοτική Αρχή. Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς για άλλη μια φορά, δεν πήραμε ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Επαναφέραμε το θέμα για ακόμη μια φορά. Χωρίς τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, το έργο δεν μπορεί να λειτουργήσει! Είναι ξεκάθαρο. Ακόμα και το γήπεδο να ολοκληρωθεί, δεν θα μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρα από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου υπάρχουν:

· οι συνοδευτικές υποδομές (έργα οδοποιίας, φωτισμού, κατασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα)

· το μεγάλο πάρκο 215 στρεμμάτων γύρω από την αρένα

Όλα αυτά παραδόθηκαν έτοιμα προς υλοποίηση πριν δύο χρόνια. Πού βρισκόμαστε με κάθε έργο; Ποια είναι η πρόοδος και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης;».