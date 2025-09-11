Ο Αντονι Μαρσιάλ περνάει τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Μοντερέι εκτός Ελλάδας, έχοντας πάρει ειδική άδεια από την ΑΕΚ, έπειτα από την καταρχήν συμφωνία των δύο συλλόγων, που επιβεβαίωσε πανηγυρικά την αποκάλυψη του Gazzetta.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για να τελειώσει οριστικά η μεταγραφή του Άντονι Μαρσιάλ από την ΑΕΚ στη Μοντερέι, καθώς μεταξύ των δύο ομάδων όπως διαβάσατε υπάρχει καταρχήν συμφωνία, επιβεβαιώνοντας την αποκάλυψη του Gazzetta.

Από το Gazzetta νωρίτερα είχατε ενημερωθεί αποκλειστικά ότι η Μοντερέι ήταν η μεξικανική ομάδα που «έπαιζε» δυνατά για την απόκτηση του 30χρονου Γάλλου επιθετικού με κανονική μεταγραφή από την ΑΕΚ, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε απόλυτα μερικές ώρες αργότερα.

Στο Μεξικό, όπως και στην Ελλάδα, το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει αύριο και γι' αυτόν τον λόγο υπό την πίεση του χρόνου η ΑΕΚ έδωσε ειδική άδεια στον Μαρσιάλ προκειμένου να μεταβεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και να περάσει εκεί από τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Μοντερέι.

Η μεταγραφή του Μαρσιάλ στο μεξικανκό κλαμπ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν ο παίκτης δεν περνούσε σήμερα από τα ιατρικά τεστ. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, τότε θα κλείσει και τυπικά η καταρχήν συμφωνία που υπάρχει μεταξύ της ΑΕΚ και της Μοντερέι και ο Γάλλος σταρ θα ταξιδέψει στο Μεξικό για να ανακοινωθεί.

Την καταρχήν συμφωνία επιβεβαιώνει πλέον και η ΑΕΚ, η οποία καταφέρνει στο... παρά πέντε να βρει λύση με το πολύ μεγάλο συμβόλαιο του Μαρσιάλ, ο οποίος έδωσε τα χέρια για ένα αντίστοιχο ηγεμονικό συμβόλαιο με το μεξικανικό κλαμπ για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.