Άρης: Με την υποστήριξη των οπαδών του στο Περιστέρι
Στις αρχές της εβδομάδας, η τελευταία ήταν αρνητική στην προοπτική παρουσίας οπαδών του Άρη στο Περιστέρι παρότι μάλιστα είχε υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων. Επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, η Αστυνομία είχε δώσει αρνητικά απάντηση αλλά αυτή ανατράπηκε σήμερα (11/9) καθώς έδωσε την έγκρισή της και πλέον απομένει να γίνει γνωστή η διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων για τους οπαδούς του Άρη οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Αθήνα και θα φιλοξενηθούν στη θύρα των φιλοξενούμενων.
