Μάριος Τσάκας για Α.Σ. ΠΑΟΚ: «Πολλά τα ερωτηματικά για τις συναντήσεις με ανθρώπους του κ. Μυστακίδη»

H τοποθέτηση από το μέλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τα ερωτήματα που ο κ. Τσάκας απευθύνει προς τη διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ, με αφορμή το θέμα την συνάντηση με την πλευρά Μυστακίδη.

Το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάριος Τσάκας, με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, πήρε θέση για τη συνάντηση ανάμεσα σε εκπροσώπους του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη και του ΑΣ ΠΑΟΚ, η οποία έγινε στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του πρώτου, με θέμα την πιθανότητα ενίσχυσης του τμήματος βόλεϊ σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη.,

Στη δημοσίευση του το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα, χθες το απόγευμα ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ (Ησαϊάδης – Μπεκιάρης) μαζί με τη δικηγόρο του ΑΣ (Γιαννακοπούλου) είχαν κρυφή συνάντηση με εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του τελευταίου και συζητούσαν για τη Νέα Τούμπα.

Σήμερα το πρωί, με ανακοίνωσή τους επιβεβαιώνουν τη συνάντηση (που οι ίδιοι κράτησαν κρυφή, για λόγους που δεν εξηγούν), αλλά ισχυρίζονται ότι πήγαν για να συζητήσουν πιθανή βοήθεια του επιχειρηματία στο τμήμα βόλεϊ, παρότι ο υπεύθυνος του τμήματος, κ. Παϊσιάδης έκανε γνωστό ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για μια τέτοια συνάντηση.

Όλοι καταλάβαμε τί έχει γίνει…

Γεννιούνται μερικά ερωτήματα, τα οποία ψάχνουν απαντήσεις.

*** Γιατί δεν είχαν ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ και τον κ. Παϊσιάδη, ως καθ’ ύλην αρμόδιο, για την συνάντηση τους;

*** Γιατί έκαναν την συνάντηση στο ξενοδοχείο του κ. Μυστακίδη και όχι στα γραφεία του Ερασιτέχνη με τα φώτα ανοιχτά;

*** Ποιες είναι οι δεσμεύσεις, που έχουν αναλάβει οι συγκεκριμένοι και τι ακριβώς συζήτησαν για τη Νέα Τούμπα;

*** Πόσες άλλες φορές συναντήθηκαν κρυφά με ανθρώπους του κ Μυστακίδη και γιατί;»