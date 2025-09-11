Παναθηναϊκός: Ο Μπακασέτας αντικατέστησε τον Ιωαννίδη στους αρχηγούς
Η πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν δημιιούργησε κενό μόνο στην επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά και στην ομάδα που αποτελούν τους αρχηγούς του «τριφυλλιού» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη το μεσημέρι, την θέση του διεθνή επιθετικού, θα πάρει ο Τάσος Μπακασέτας.
Οι υπόλοιποι προς το παρόν παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή ο Φίλιπ Τζούρισιτς και ο Σβέριρ Ίνγκασον, ενώ αναμένεται να προστεθεί και ακόμα ένας.
