Η Ουρουγουάη έχει κερδίσει ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026 και ο άσος του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι θα δώσει το παρών. Η φωτογραφία που δημοσίευσε μαζί του ένας μέλος του τεχνικού τιμ.

Ο Γκονζάλο Ροντρίγκες ζει το όνειρό του.

Ο Ουρουγουανός προπονητής, ενώ δεν είχε κάποια ιδιαίτερη ενασχόληση με το ποδόσφαιρο πριν μερικά χρόνια, τώρα θα βρεθεί στο Μουντιάλ του 2026 με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, αφού είναι συνεργάτης του έμπειρου τεχνικού Μαρσέλο Μπιέλσα.

Ο άσος του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι, μάλιστα, συμμετέχει στην προσωπική ιστορία του Ροντρίγκες. Οι δύο άνδρες είχαν γνωριστεί στο παρελθόν και έβγαλαν μία αναμνηστική φωτογραφία. Τώρα συνυπάρχουν στην εθνική ομάδα και θα ταξιδέψουν σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό για το Μουντιάλ.

«Ποιος μπορεί να ξέρει τι είναι αδύνατο;», ανέφερε ο βοηθός του Μπιέλσα, που μοιράστηκε τη φωτογραφία του μαζί με τον Φακούντο Πελίστρι για να αποδείξει ότι είναι αληθινό.

Ο Ροντρίγκες, λοιπόν, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την πραγματοποίηση του «ονείρου» της πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026 με τη "σελέστε". Γι' αυτό κι έκανε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπου και μοιράστηκε μία φωτογραφία με τον Πελίστρι, τραβηγμένη πολλά χρόνια πριν, όταν ακόμη δεν εργαζόταν στο χώρο του ποδοσφαίρου.

«Ένα νέο όνειρο είναι πλέον μπροστά μου, να ζήσω ένα Μουντιάλ με την πατρίδα μου», πρόσθεσε και τη φωτογραφία με τον Πελίστρι τη συνόδευσε με τη φράση: «Ποιος μπορεί να ξέρει τι είναι αδύνατο;».

Ο Πελίστρι και ο Ροντρίγκες στο σήμερα



