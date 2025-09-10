Παναιτωλικός: Δείπνο και μήνυμα ενότητας ενόψει συνέχειας
Το κλίμα στον Παναιτωλικό είναι εξαιρετικό μετά και το διπλό επί του Άρη πριν τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων με τα «καναρίνια» να ετοιμάζονται πλέον για την επανέναρξη, αρχής γενομένης από το εντός έδρας ματς με τον Βόλο το προσεχές Σάββατο.
Το βράδυ της Τετάρτης μέσα σε ένα ευχάριστο οικογενειακό κλίμα η διοίκηση της ΠΑΕ παρέθεσε δείπνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν.
