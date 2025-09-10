Ο νέος τεχνικός του Άρη Μανόλο Χιμένεθ έχει αντιμεπίσει τους Μεντιλίμπαρ, Λουτσέσκου κι ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο με Βιτόρια, Νίκολιτς.

Ο Μανόλο Χιμένεθ επέστρεψε στην Ελλάδα για την πέμπτη προπονητική του θητεία.

Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 26/1/64, αυτή τη φορά ήρθε στη χώρα μας και θα φορέσει ξανά τα κιτρινόμαυρα. Όχι, βέβαια, της ΑΕΚ αυτή τη φορά, αλλά του Άρη.

Ο Ισπανός προπονητής έχει αντιμετωπίσει αρκετούς από τους συναδέλφους του που εργάζονται στη Super League. Δύο τεχνικούς από τους μεγάλους, ωστόσο, θα τους βρει πρώτη φορά απέναντί του, το προσεχές διάστημα. Τον Πορτογάλο Ρουί Βιτόρια του Παναθηναϊκού και τον Σέρβο Μάρκο Νίκολιτς της ΑΕΚ.

Με τον Ραζβάν Λουτσέσκου έχει τεθεί αντιμέτωπος έξι φορές, ενώ αν κι έλειπε από την Ελλάδα εδώ κι 1,5 χρόνο, έχει βρει στον δρόμο του τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον 64χρονο (14/3/61) συμπατριώτη του προπονητή του Ολυμπιακού, έχει παίξει οκτώ φορές. Κι έχει ισχνό προβάδισμα.

Ο Χιμένεθ μέτρησε τρεις νίκες, έναντι δύο του προπονητή του Ολυμπιακού, ενώ τρεις φορές δεν υπήρξε νικητής.

Τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν πριν από 12 και πλέον χρόνια. Τον Φλεβάρη του 2013, όταν ο Μεντιλίμπαρ ήταν στην Οσασούνα, νίκησε τον Χιμένεθ, ο οποίος βρισκόταν στη Σαραγόσα. Ο Χιμένεθ έπαιξε κόντρα στον Μεντιλίμπαρ ως προπονητής της Σεβίλλης και της Σαραγόσα, ενώ ο Μεντιλίμπαρ ήταν στην Οσασούνα και τη Βαγιαδολίδ.

Η πρώτη τους κόντρα ήταν πριν από 18 χρόνια! Το 2007 ήρθαν ισόπαλοι με τον Χιμένεθ να είναι στον πάγκο της Σεβίλλης κι ο Μεντιλίμπαρ σ' αυτόν της Βαγιαδολίδ.

Ο Χιμένεθ εναντίον του Μεντιλίμπαρ

16/2/13 Οσασούνα - Σαραγόσα 1-0

22/9/12 Σαραγόσα - Οσασούνα 3-1

17/3/12 Σαραγόσα - Οσασούνα 1-1

5/12/09 Σεβίλλη - Βαγιαδολίδ 1-1

21/3/09 Σεβίλλ - Βαγιαδολίδ 4-1

2/11/08 Βαγιαδολίδ - Σεβίλλη 3-2

4/5/08 Σεβίλλη - Βαγιαδολίδ 2-0

16/12/07 Βαγιαδολίδ - Σεβίλλη 0-0

Ο Χιμένεθ εναντίον του Λουτσέσκου

Ο νυν τεχνικός του Άρη έχει ισχνό προβάδισμα στις νίκες και με τον Λουτσέσκου. Επικράτησε τρεις φορές, έναντι δύο του τεχνικού του ΠΑΟΚ, ενώ σε έναν αγώνα δεν υπήρξε νικητής. Οι δύο νίκες του τεχνικού του ΠΑΟΚ, να σημειωθεί ότι ήταν σε τελικό κυπέλλου, ενώ έχουν αναμετρηθεί και όταν βρέθηκαν να εργάζονται στο Κατάρ πριν από 12 χρόνια. Ο Χιμένεθ ήταν στην Αλ Ραγιάν και ο Ρομάνος προπονητής στην Ελ Τζαϊς. Αναλυτικά τα παιχνίδια του Χιμένεθ με τον Λουτσέσκου:



11/5/19 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-0

12/5/18 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

11/3/18 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-3 (το επεισοδιακό παιχνίδι στο φινάλε που κρίθηκε στις δικαστικές αίθουσες)

5/11/17 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-0

28/1/17 Ξάνθη - ΑΕΚ 0-0

10/12/13 Αλ Ραγιάν - Ελ Τζαϊς 1-0

Ο Χιμένεθ με τον Λουτσέσκου στο περιβόητο ντέρμπι του 2018