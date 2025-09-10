Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR.

Η ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωση της γνωστοποίησε τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Αστέρα AKTOR που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή στις 14 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η τιμή των εισιτηρίων ξεκινάει από 25 ευρώ.

Αναλυτική η ανακοίνωση της AEΛ Novibet

«Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Αστέρα AKTOR – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

Σημαντική διευκρίνιση:

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της εφαρμογής Gov Wallet.

Έντυπα εισιτήρια δεν θα γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Super League».

Αναλυτικά και η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η αγορά κωδικών εισιτηρίων αποτελεί αυτόματα και αποδοχή εκ μέρους σας των παρακάτω όρων:

Στο e-mail σας και στο κινητό τηλέφωνο που θα δηλώσετε κατά την αγορά σας, θα παραλάβετε ένα αρχείo .pdf με μια ή περισσότερες σελίδες ανάλογα με τον αριθμό των κωδικών και αντίστοιχα ένα μήνυμα sms για κάθε έναν από τους κωδικούς wallet, το οποίο θα σας παραδοθεί την επόμενη ημέρα από την αγορά σας.

Εαν έχετε δηλώσει κατά την αγορά σας λανθασμένο λογαριασμό e-mail ή λανθασμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου ή αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την πρόσβασή σας σε αυτά, τότε δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης του κωδικού σας. Παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο σας με τα ανεπιθύμητα/spam καθώς και τα sms μηνύματα σας.

Προσοχή! Το συνημμένο αρχείο .pdf ή το μήνυμα sms δεν σας παρέχουν είσοδο στο γήπεδο .

Το συνημμένο αρχείο .pdf ή το μήνυμα sms στο γήπεδο Πριν συνεχίσετε σε αγορά κωδικών, βεβαιωθείτε ότι είστε πιστοποιημένος χρήστης του gov gr wallet στο κινητό σας τηλέφωνο.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.

Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στο https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov wallet από την έκδοσή του και εντεύθεν.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικό με την προσθήκη του κωδικού σας στο gov wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξετε αποκλειστικά στο Gov.gr – Εξυπηρέτηση Πολίτη https://support.gov.gr