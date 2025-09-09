Ατρόμητος: Το όμορφο βίντεο με τους γονείς και τα παιδιά τους για τη νέα σεζόν
Με ένα όμορφο βίντεο ο Ατρόμητος έστειλε το μήνυμα για στήριξη στην ομάδα του Περιστερίου για τη νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε.
«Στο Περιστέρι κάθε μέρα είναι αγώνας! Κάθε Κυριακή στο γήπεδο, για την παρέα μας και τη γειτονιά μας». Αυτός είναι ο τίτλος στο όμορφο βίντεο που δημιούργησε ο Ατρόμητος, στέλνοντας το μήνυμα για στήριξη στην ομάδα του Περιστερίου τη νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε.
Στο βίντεο οι γονείς με τα παιδιά τους μέσα από το Δημοτικό Γήπεδο του Περιστερίου παρουσιάζουν την ιδέα του Ατρόμητου που περνάει από γενιά σε γενιά:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.