Με ένα όμορφο βίντεο ο Ατρόμητος έστειλε το μήνυμα για στήριξη στην ομάδα του Περιστερίου για τη νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε.

«Στο Περιστέρι κάθε μέρα είναι αγώνας! Κάθε Κυριακή στο γήπεδο, για την παρέα μας και τη γειτονιά μας». Αυτός είναι ο τίτλος στο όμορφο βίντεο που δημιούργησε ο Ατρόμητος, στέλνοντας το μήνυμα για στήριξη στην ομάδα του Περιστερίου τη νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε.

Στο βίντεο οι γονείς με τα παιδιά τους μέσα από το Δημοτικό Γήπεδο του Περιστερίου παρουσιάζουν την ιδέα του Ατρόμητου που περνάει από γενιά σε γενιά: