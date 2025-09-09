Η Διοργανώτρια Αρχή στις αποφάσεις της το απόγευμα της Τρίτης επικοινώνησε και αυτή που έχει να κάνει με το δικαίωμα αναβολής αγώνων από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη.

Πρακτικά η Λίγκα προχώρησε στη συγκεκριμενοποίηση και επέκταση της διαδικασίας για το δικαίωμα των αναβολών από τις ομάδες που μετέχουν στην Ευρώπη. Με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό, που έχει ασκήσει το δικαίωμα οι υπόλοιποι σύλλογοι (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μία φορά αναβολή, όπως ίσχυε και πριν.

Η απόφαση

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (πλην της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έχει ήδη εξασκήσει το δικαίωμά της).