Παίκτης του Άρη έγινε και επίσημα ο 20χρονος μέσος Μιχάλης Βοριαζίδης ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων και αποκτήθηκε ως μεταγραφή από το Αιγάλεω.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια κίνηση η οποία πηγάζει μέσα από το νομικό πλαίσιο που διέπει το Κύπελλο Ελλάδας και υποχρεώνει τις ομάδες να έχουν συνεχώς στην 11αδα τους τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή ηλικίας 21 ετών ή και λιγότερο. Οι «κίτρινοι» είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες για τον Μιχάλη Βοριαζίδη και προχώρησαν στην απόκτησή του με την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου. «Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια του Άρη. Σήμερα εκπληρώνεται ένα όνειρο ζωής. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα για την εμπιστοσύνη. Θα δουλέψω σκληρά, ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών της νέας μου ομάδας», δήλωσε ο ίδιος.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης ανέφερε ότι… «η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Βοριαζίδη από το Αιγάλεω (1/10/2004), ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο 20χρονος μέσος ξεκίνησε την καριέρα του από την Α.Ε.Κ. Κοζάνης σε ηλικία 6 ετών. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στους Ακρίτες Κοζάνης και στα 15 του μεταπήδησε στην Α.Ε.Π. Κοζάνης.

Σε ηλικία 16 χρόνων ο τότε προπονητής του στην Α.Ε.Π. Κοζάνης, Τσέχος Roman Nadvornik, διέκρινε το ταλέντο του και πήρε μεταγραφή στην β’ ομάδα της Slavia Prague (κάνοντας, παράλληλα, προπονήσεις με την πρώτη ομάδα των Τσέχων). Εκεί παρέμεινε για τρία χρόνια αρχικά στην β’ ομάδα (2021/’22), όπου κατέγραψε 19 εμφανίσεις και 1 γκολ στην CFL, ενώ μετά από δύο δανεισμούς σε Viagem Pribram και Taborsko, επέστρεψε στην Slavia.

Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στο Αιγάλεω, όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές (19 στο πρωτάθλημα και 2 στο Κύπελλο) και από σήμερα ανήκει στην ομάδα μας».