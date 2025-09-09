Ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, για την παραχώρηση του Πολιτιστικού Κέντρου για τις εκδηλώσεις για τον έναν αιώνα ιστορίας του Ομίλου.

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή και Β΄ Αντιπρόεδρο του ΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη είχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη και του Ειδικού Συμβούλου Σπύρου Δοκιανάκη το πρωί της Τρίτης 9/9 στη Λότζια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου και ΟΦΗ για την διοργάνωση του εορτασμού των 100 ετών από την ίδρυση του Ομίλου με τρόπο αντάξιο της ιστορίας του κλαμπ αλλά και της πόλης του Ηρακλείου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Τάσος Τσατσάκης και ο Σπύρος Δοκιανάκης συζήτησαν με τον Ηλία Πουρσανίδη το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν δρομολογηθεί, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου να τονίζει τη σημασία της διάχυσης του εορτασμού στην πόλη με επίκεντρο τα Καμίνια, την περιοχή του ιστορικού «Γεντί Κουλέ».

Υλοποιώντας την δέσμευση της για την στήριξη του εορτασμού με κάθε διαθέσιμο τρόπο, η Δημοτική Αρχή παραχώρησε στον ΟΦΗ μεταξύ άλλων το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο για τη βραδιά της μεγάλης εκδήλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της ΠΑΕ θα πραγματοποιηθούν στα τέλη του 2025 προκειμένου να συμπίπτουν με τις ιστορικές ημερομηνίες της 22ας Νοεμβρίου 1915, όταν έγινε η πρώτη συζήτηση για την ίδρυση της ομάδας που θα ενώσει τον κόσμο του Ηρακλείου, και της 10ης Δεκεμβρίου, όταν κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο το καταστατικό της.

Ο Ηλίας Πουρσανίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες στο Δήμαρχο Ηρακλείου και τη Δημοτική Αρχή για την έμπρακτη στήριξη προς την ιστορική ομάδα της πόλης η οποία φέτος κλείνει ένα αιώνα ζωής από την ίδρυση της και οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.