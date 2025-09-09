Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Μαρίνο Ουζουνίδη

Επίσημο χαρακτήρα απέκτησε το διαζύγιο του Άρη με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και πλέον απομένει η επικύρωση της συμφωνίας με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Οι δρόμοι του Άρη και του Μαρίνου Ουζουνίδη έχουν χωρίσει εδώ και πολλές ημέρες, σήμερα (9/9) επικυρώθηκε το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών καθώς επιτεύχθηκε συμφωνία επί των όρων του διαζυγίου. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας αναφέροντας ότι… «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια».

Εντός της ημέρας αναμένεται να επισημοποιηθεί η πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη από την περασμένη Παρασκευή (5/9) και μάλιστα ήδη έχει κατευθύνει τις τελευταίες δύο προπονήσεις της ομάδας.