Ισόπαλο το φιλικό της Κηφισιάς με την Καλαμάτα

Από ένα γκολ πέτυχαν Κηφισιά και Καλαμάτα σε φιλικό παιχνίδι που έλαβε χώρα στην Καισαριανή σε μια αναμέτρηση πρόβα τζενεράλε της «Μαύρης Θύελλας» πριν την έναρξη της Super League 2.Από ένα γκολ πέτυχαν Κηφισιά και Καλαμάτα σε φιλικό παιχνίδι που έλαβε χώρα στην Καισαριανή σε μια αναμέτρηση πρόβα τζενεράλε της «Μαύρης Θύελλας» πριν την έναρξη της Super League 2.

Με τα πρωταθλήματα να έχουν σταματήσει λόγω των Εθνικών, οι ομάδες προσπαθούν με φιλικά να κρατηθούν σε φόρμα παίζοντας φιλικά. Ένα από αυτά διεξήχθη στην Καισαριανή με την Κηφισιά και την Καλαμάτα να μένουν στο 1-1. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν και η πρόβα τζενεράλε των φιλοξενουμένων πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League 2.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά της Καλαμάτας για το φιλικό αυτό έχει ως εξής: ««Το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της στη Super League 2 έδωσε η Μαύρη Θύελλα, μένοντας στο 1-1 με την Κηφισιά στο γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος της Καισαριανής.

Οι ποδοσφαιριστές του Αλέκου Βοσνιάδη αντιμετώπισαν ακόμη ένα παιχνίδι με την πρέπουσα σοβαρότητα, βλέποντας το ως επίσημο παιχνίδι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ομάδα μας να προηγηθεί μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα με τον Τσέλιο.

Η απάντηση από πλευράς γηπεδούχων ήρθε δώδεκα λεπτά αργότερα, με τον Τετέι να γράφει το 1-1 και το σκορ να μένει ως έχει μέχρι το ημίχρονο.

Η εικόνα της ομάδας μας ήταν ξανά πειστική, οι γραμμές είχαν κοντινές αποστάσεις και η δημιουργία σε πολύ καλά επίπεδα, όπως και η ανασταλτική λειτουργία.

Ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος έπεσε σχετικά με το πρώτο, εξαιτίας και των αρκετών αλλαγών από τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα το ισόπαλο σκορ (1-1) να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε η ομάδα μας: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Τσελεπίδης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Κατάλντι, Παμλίδης, Τσέλιος, Μορέιρα, Μάντζης.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της Μαύρης Θύελλας.»