Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενείται στην Τρίπολη από τον Αστέρα για την 3η αγωνιστική της Super League με τους Θεσσαλούς να γνωστοποιούν πως θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους. Αρχικά τα εισιτήρια είναι 200, ενώ οι θέσεις για τους φιλοξενούμενους θα είναι 1.600.

Η ΑΕΛ Novibet επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στην Super League και από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές δείχνει πόσο έλειπε ο κόσμος της από το πρωτάθλημα αυτό. Ένας κόσμος που δεν στηρίζει την ομάδα μόνο στα εντός έδρας παιχνίδια, αλλά και στα εκτός.

Οι «βυσσινί» για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος φιλοξενούνται από τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και αρχικά πήραν 200 εισιτήρια. Λέμε αρχικά γιατί οι θέσεις των φιλοξενουμένων είναι 1.600 οπότε είναι εξαιρετικά πιθανό οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet που θα βρεθούν στο γήπεδο θα ξεπεράσουν κατά πολλούς τους 200 μετατρέποντας σε AEL FC Arena το γήπεδο του Αστέρα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των Θεσσαλών έχει ως εξής: «Το πρωί της Παρασκευής (05/09) πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και την ΑΕΛ Novibet, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet αιτήθηκε και εξασφάλισε, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΠΑΕ Αστέρας AKTOR όσο και της Αστυνομίας, τη διάθεση 200 εισιτηρίων για τις ανάγκες των φιλάθλων της, ανταποκρινόμενη στο έντονο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Το αμέσως προσεχές διάστημα, η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR θα δημοσιοποιήσει σχετικό σύνδεσμο (link) για την αγορά των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στη Θύρα 4 του γηπέδου «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Μέσω αυτού του συνδέσμου, οι φίλοι της ΑΕΛ θα μπορούν να προχωρούν ηλεκτρονικά στην αγορά των εισιτηρίων τους».