Η ομιλία του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση σε συνέδριο για τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα, αλλά και η πίστη του για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ήταν εκ των ομιλητών στο «5ο Thessaloniki Metropolitan Summit, η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης», με θέμα τον αθλητισμό και την οικονομία.

Στόχος της συζήτησης, να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο του αθλητισμού, και του ποδοσφαίρου ειδικότερα, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση του διεθνούς προφίλ της Ελλάδας. Εξετάστηκαν, επίσης, οι ευκαιρίες για τη χώρα να αναδείξει τον αθλητισμό ως στρατηγικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και περιφερειακής συνεργασίας.

Αφού αρχικά ευχαρίστησε τον Economist για την πρόσκληση να μιλήσει στο συνέδριο, ο πρόεδρος της ΕΠΟ ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο αθλητισμός «ήταν, είναι και παραμένει κύτταρο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του κάθε τόπου».

Ο κ. Γκαγκάτσης αναγνώρισε πως «η ακρίβεια έχει αγγίξει τον αθλητισμό, καθώς είναι σημαντική η μείωση του αριθμού των ερασιτεχνικών σωματείων», επεσήμανε ωστόσο ότι «ο αριθμός των ανθρώπων που ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό παραμένει πάρα πολύ υψηλός», ενώ έβαλε ως στοιχείο στη συζήτηση και τη μεγάλη σημασία του εθελοντισμού που «αναδεικνύει πως ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει».

Επικεντρώνοντας στην Ελλάδα και τις δυνατότητες να συνδυάσει τον αθλητισμό με την οικονομική ανάπτυξη, ο Μάκης Γκαγκάτσης τόνισε πως τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει έρθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για πολλούς (ποδοσφαιρικούς) λόγους, όπως ήταν η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2004 από την Εθνική Ελλάδος, η πρόσφατη κατάκτηση του UEFA Youth League αλλά και του Conference League από τις αντίστοιχες ομάδες του Ολυμπιακού, αλλά και οι επιτυχείς διοργανώσεις του τελικού του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια και του Ευρωπαϊκού Super Cup στον Πειραιά.

Όντας γέννημα-θρέμμα της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τόνισε ότι «η πόλη μπορεί να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο καθώς υπάρχουν σύλλογοι με μεγάλη απήχηση στο κοινό αλλά και γενικότερα η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να προσελκύσει ακόμη περισσότερο τον αθλητικό τουρισμό».

Κλείνοντας, σε ερώτηση που του τέθηκε, ο Μάκης Γκαγκάτσης ήταν πολύ αισιόδοξος σχετικά με την πορεία της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «πιστεύω θα ξεκινήσει νικηφόρα την προσπάθειά της απόψε (Παρασκευή 5/9, 21:45) κόντρα στη Λευκορωσία και θα βρίσκεται στην τελική φάση το επόμενο καλοκαίρι, στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά».