ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Επιμένουν οι Ρώσοι για τον Σάους

Γιώργος Σακελλαρίου
Στη Ρωσία υποστηρίζουν ότι ο Βλάντισλαβ Σάους παραμένει στη λίστα του ΠΑΟΚ.

Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν σκέψεις για ένα φορ, ώστε να κλείσει το ρόστερ.

Ο Δικέφαλος δεν φέρεται να αναζητεί παίκτη σε άλλη γραμμή, αλλά στη Ρωσία επιμένουν για τον Βλάντισταβ Σάους. Ο 22χρονος (6/8/03) μεσοεπιθετικός της Μπάλτικα Καλίνινγκραντ, είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ και πριν από έναν μήνα. Ο ίδιος έχει συμβόλαιο έως το 2029 με την ομάδα του, με την οποία πέρσι είχε 32 ματς και 3 ασίστ, ενώ την τρέχουσα περίοδο μετράει οκτώ αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρωσίας, η ΤΣΣΚΑ επίσης ενδιαφέρεται σοβαρά για τον δεξιοπόδαρο Σάους, ο οποίος παίζει κυρίως οκτάρι, δεκάρι, ενώ έχει τη δυνατότητα να παίξει και στα άκρα ως χαφ. Στο δημοσίευμα, όμως του RPL Sky τονίζεται ότι ο παίκτης δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα να μετακομίσει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς, σύμφωνα με όσα τόνιζαν οι Ρώσοι στις αρχές Αυγούστου, ήταν διατεθειμένοι να δώσουν 2 εκατ. ευρώ για το «next big thing» της ρωσικής λίγκας. Ο Δικέφαλος, πάντως, για τη μεσαία γραμμή πήρε τον Μπιάνκο και τον Γενάρη περιμένει και τον Ζαφείρη.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

