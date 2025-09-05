ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Επιμένουν οι Ρώσοι για τον Σάους
Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν σκέψεις για ένα φορ, ώστε να κλείσει το ρόστερ.
Ο Δικέφαλος δεν φέρεται να αναζητεί παίκτη σε άλλη γραμμή, αλλά στη Ρωσία επιμένουν για τον Βλάντισταβ Σάους. Ο 22χρονος (6/8/03) μεσοεπιθετικός της Μπάλτικα Καλίνινγκραντ, είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ και πριν από έναν μήνα. Ο ίδιος έχει συμβόλαιο έως το 2029 με την ομάδα του, με την οποία πέρσι είχε 32 ματς και 3 ασίστ, ενώ την τρέχουσα περίοδο μετράει οκτώ αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ.
Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρωσίας, η ΤΣΣΚΑ επίσης ενδιαφέρεται σοβαρά για τον δεξιοπόδαρο Σάους, ο οποίος παίζει κυρίως οκτάρι, δεκάρι, ενώ έχει τη δυνατότητα να παίξει και στα άκρα ως χαφ. Στο δημοσίευμα, όμως του RPL Sky τονίζεται ότι ο παίκτης δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα να μετακομίσει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ.
Οι Θεσσαλονικείς, σύμφωνα με όσα τόνιζαν οι Ρώσοι στις αρχές Αυγούστου, ήταν διατεθειμένοι να δώσουν 2 εκατ. ευρώ για το «next big thing» της ρωσικής λίγκας. Ο Δικέφαλος, πάντως, για τη μεσαία γραμμή πήρε τον Μπιάνκο και τον Γενάρη περιμένει και τον Ζαφείρη.
Koledin's move to Rijeka collapsed because his agent demanded 50% of next transfer— RPL Sky (@RPLNews_eng) September 5, 2025
Andreev clients Popolitov & Koledin participated in CSKA's main vs youth team friendly on trial
Another CSKA newcomer could be Saus, who hasn't given up on going to PAOK
(https://t.co/lNSIywjIHC) https://t.co/lW5lfyI0pw
