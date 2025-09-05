Χωρίς τον Καμαρά αλλά με τους Βολιάκο και Μπιάνκο η προπόνηση του ΠΑΟΚ
Χωρίς του διεθνείς και τον Καμαρά, αλλά με νέα πρόσωπα τους Βολιάκο και Μπιάνκο και τις μπαταρίες φορτισμένες μετά το απαραίτητο ρεπό, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στη Νέα Μεσημβρία κι έπιασαν δουλειά με ορίζοντα την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δικέφαλος του Βορρά:
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης, rondo, παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα. Ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία κι η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.
Την Παρασκευή (05.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30.
