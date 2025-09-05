Ο Μανόλο Χιμένεθ ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη και μάλιστα είχε μια πρώτη γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές κατά την «επιθεώρηση» των αθλητικών εγκαταστάσεων του συλλόγου.

Ο Ισπανός προπονητής έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής (5/9) με σκοπό την επικύρωση της συμφωνίας του με τον Άρη. Συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του, τον υποδέχθηκε ο Ρούμπεν Ρέγες και στη συνέχεια άπαντες βρέθηκαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου στην πρώτη επαφή του 60χρονου προπονητή με το νέο εργασιακό περιβάλλον του. Στη συνέχεια είχε μια πρώτη γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές δίχως να μπει σε διαδικασία ιδιαίτερων επαφών. Προφανώς αυτή είναι εντός των σχεδίων του αλλά θα ξεκινήσει από την ημέρα που θα πιάσει επισήμως δουλειά.