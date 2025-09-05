Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta το παρασκήνιο για τη μεταγραφή εξτρέμ στον Ολυμπιακό με την τελευταία εξέλιξη που υπήρξε στο θέμα Αντίνο.

Πάει ο Αντίνο! Τον ξεχάσαμε με τον Ποντένσε! Κι όμως ήταν για εβδομάδες πρωτοσέλιδος ο νεαρός Αργεντίνος στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Τον θυμήθηκα διαβάζοντας στο ρεπορτάζ της ομάδας του, της Γοδόϊ Κρουζ ότι κλήθηκε στην Εθνική Κ20 της Αργεντινής ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 που θα γίνει στη Χιλή από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Οκτωβρίου. Κάτι που σημαίνει ότι αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός θα έχανε μία σειρά αγώνων στο πρωτάθλημα και στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ειδάλλως θα έπρεπε να «πλακωθεί» μαζί του, να μην τον αφήσει να παίξει στο Μουντιάλ των Νέων, κάτι που καταλαβαίνουμε άπαντες εύκολα ότι δεν θα ήταν το πιο απλό-να σας υπενθυμίσω ότι ο Έσε έχασε πέρυσι όλη την προετοιμασία του Ολυμπιακού για να πάει να παίξει με την Κ23 της Αργεντινής στους Ολυμπιακούς Αγώνες…

Τέλος πάντων, αφού μας απασχόλησε ρεπορταζιακά τόσες ημέρες ο Αντίνο, έχει ένα νόημα να καταγράψουμε τώρα μία εξέλιξη που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Και ήταν η τελευταία επί του θέματος της μεταγραφής της: η Γοδόϊ Κρουζ τελικά είχε υποχωρήσει και έδινε τον 20χρονο εξτρέμ στον Ολυμπιακό με την τελική προσφορά που είχαν κάνει οι «ερυθρόλευκοι», τα 7,5 εκ. Ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Γιατί δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός ενώ τον κυνηγούσε τόσο καιρό; Πολύ απλά γιατί όταν είπαν το «ναι» οι Αργεντίνοι, είχαν έρθει δεύτεροι μετά τον Ποντένσε και τον Μπράϊαν Χιλ! Είχαν προηγηθεί κατά ένα-δύο 24ωρα οι εξελίξεις με τον Πορτογάλο και τον Ισπανό. Με τον Ποντένσε να παίρνει τον Ολυμπιακό και να του δηλώνει αποφασισμένος να γυρίσει πάση θυσία. Και με τον μάνατζερ του Χιλ να τηλεφωνεί και να ενημερώνει ότι πλέον ο πελάτης του είναι έτοιμος να συζητήσει για μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Κι όταν ήρθε η ώρα της τελικής απόφασης, ο Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος: ήθελε τον Ποντένσε η, τον Χιλ, γιατί τους ήξερε και τον ήξεραν και θεωρούσε ότι θα βοηθούσαν πολύ πιο άμεσα τον Ολυμπιακό σε σχέση με τον νεαρό Αργεντίνο, που πιθανότατα να χρειάζονταν τον χρόνο του. Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν είχε ιδιαίτερο ενδοιασμό, τοποθετώντας τον Αντίνο τρίτο στη λίστα, για την περίπτωση που δεν γίνονταν του Ποντένσε η, του Χιλ. Αναζητούσε κάτι σε πιο έτοιμο για την επίθεση του και δεν είχε καμία αμφιβολία κι αυτός, όπως κι ο Μαρινάκης, ότι η επιστροφή του Ποντένσε θα έρχονταν «κουτί» στην ομάδα και ήταν η πρώτη επιλογή, καθώς ο Χιλ προέρχονταν από μεγάλη αποχή από τους αγώνες λόγω προβλήματος στο γόνατο, επέμβασης, έλλειψης προετοιμασίας με την Τότεναμ κλπ.

Αλλά και στον Ολυμπιακό συμφώνησαν απόλυτα με τον Μεντιλίμπαρ για τον Αντίνο, καθώς εκτός των άλλων δεν ήταν ποτέ σίγουροι για τη Γοδόϊ Κρουζ-είχαν ακόμη φόβους ότι μπορεί στο φινάλε να έβρισκαν κάτι άλλο πάλι οι Αργεντίνοι (όπως τότε που έλεγαν, «αγοράστε τον από τώρα, αλλά αφήστε τον σε εμάς δανεικό έως τον Δεκέμβριο»…) και να γίνονταν θρίλερ ξανά η μεταγραφή με τον κίνδυνο να χαλάσει. Ήδη, άλλωστε, στο ρεπορτάζ της Γοδόϊ υπάρχει η αίσθηση ότι η ομάδα της Μεντόζα έβαλε εμπόδια στη μεταγραφή του Αντίνο έχοντας ένα πονηρό σκεπτικό. Ποιο είναι αυτό;

Ότι με την επικείμενη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 στη Χιλή η αξία του παίκτη της θα ανέβει κι άλλο και θα ξεπεράσει τα 10 εκ. Ευρώ. Έχοντας υπόψιν ότι στο αντίστοιχο τουρνουά της Νότιας Αμερικής ο Αντίνο είχε πάρει πολύ χρόνο και θεωρώντας ότι τώρα που έπαιξε ακόμη πιο πολύ βασικός στο πρωτάθλημα της Αργεντινής και στο Κόπα Σουνταμερικάνα με την Γοδόϊ, θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο στο μεγάλο τουρνουά της Χιλής.

Με τον ίδιο τον Αντίνο να βγάζει τον εκνευρισμό του για το ναυάγιο της μεταγραφής του στην Ευρώπη σε μία ομάδα στην οποία θα έκανε πρωταθλητισμό και θα έπαιζε στο Τσάμπιονς Λιγκ, με την αποβολή του από το 33ο κιόλας λεπτό στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του …

Άσχετο: Σημερινό ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι ο Κόστιτς έμεινε στη Γιουβέντους με προσωπική απόφαση του Τούντορ, παρότι υπήρχαν γι΄ αυτόν σοβαρές προσφορές από τον Ολυμπιακό, την Αταλάντα, τη Ρόμα και την Μπενφίκα. Με τον Κροάτη προπονητή της Γιουβέντους να εκτιμάει ότι ο Σέρβος διεθνής ακραίος αριστεροπόδαρος έκανε τόσο καλή προετοιμασία το καλοκαίρι, που έπρεπε να μείνει στο Τορίνο. Να θυμηθούμε ότι ο ντόρος στον Ολυμπιακό για τον Κόστιτς είχε προκύψει από μία νύξη του Κοβάσεβιτς για τον συμπατριώτη του σε συνέντευξη του στην Ιταλία, αλλά γρήγορα ο Ολυμπιακός είχε «κατεβάσει» το θέμα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ήταν μία καλή ιδέα του Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Βόλο να «ταιριάξει» τους τρεις Πορτογάλους επιθετικογενείς παίκτες της ομάδας του, τον Τσικίνιο, τον Ζέλσον και τον νεαρό Νασιμέντο. Μιλώντας και την ίδια γλώσσα, οι τρεις Πορτουγκέζοι συνδυάστηκαν πολύ καλά, ειδικά από δεξιά, δημιουργώντας αρκετές φορές τρίγωνα και τριγωνάκια που βοήθησαν αρκετά την ομάδα να δημιουργήσει κινδύνους.

Ο Ζέλσον ως έξω δεξιά, ο Τσικίνιο ως δεύτερος φορ κι ο Νασιμέντο ως 8άρι «βρίσκονταν» πολύ καλά μεταξύ τους, κάνοντας εκτός των άλλων υπεραριθμίες από τα δεξιά, σε συνδυασμό και με τα ανεβάσματα του Ρόντινεϊ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο πιο σημαντικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού στα πρώτα 50 λεπτά του αγώνα προέκυψαν από μπασίματα από δεξιά των Τσικίνιο και Ζέλσον και γύρισμα της μπάλας προς τον Πνευμονίδη που έρχονταν από τα αριστερά.

Λειτούργησε δηλαδή αυτή η κομπίνα από δεξιά, έστω κι αν συχνά στα πρώτα 60-65 λεπτά του αγώνα, φαίνονταν ο Ολυμπιακός να γέρνει από δεξιά, καθώς από αριστερά δεν υπήρχε η ανάλογη δραστηριότητα από τους Ορτέγκα και Πνευμονίδη, ίσως και λίγο αναπόφευκτα, με τους Τσικίνιο και Νασιμέντο να κινούνται πιο πολύ από δεξιά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για το γκολ του Σολμπάκεν στο ντεμπούτο του στη Νόρτζελαντ. Κάνα τέτοιο σουτ στον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να κάνει;