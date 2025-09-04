Η προγραμματισμένη άφιξη του Μανόλο Χιμένεθ και των συνεργατών του στη Θεσσαλονίκη βάζει οριστικό τέλος στο ζήτημα αντικατάστασης του Μαρίνου Ουζουνίδη στην τεχνική ηγεσία και επαναφέρει το ζήτημα της ενίσχυσης για το οποίο ήδη έγινε σχετική συζήτηση μεταξύ του Ισπανού τεχνικού και του Ρούμπεν Ρέγες.

Το τελευταίο κυριαρχεί στις βασικές ευθύνες του Ισπανού τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ Άρης και φυσικά αφορά τις κύριες αγωνιστικές ανάγκες της ομάδας και ποιες εξ’ αυτών απαιτείται να καλυφθούν μέσω της ενίσχυσης. Για παράδειγμα, ο σοβαρός τραυματισμός του Κάρλες Πέρεθ και η εκτίμηση περί απουσίας του για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα, αυτομάτως «μεγαλώνει» την ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας στα επιθετικά άκρα. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο για τον Τάσο Δώνη ο οποίος είχε τραυματιστεί στα μέσα του περασμένου Ιούλη και δεν ήταν στο πλάνο του τελευταίου αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Είναι αλήθεια ότι οι «κίτρινοι» επιδίωξαν την απόκτηση ενός ακραίου επιθετικού και μπήκαν σε συζητήσεις με (τουλάχιστον) τρεις ποδοσφαιριστές. Ο ένας προτίμησε να παραμείνει στην Ισπανία, ο δεύτερος δεν είχε την επιλογή της Ελλάδας στα υπόψιν και για τον τρίτο υπήρχαν ενδοιασμοί λόγω του διαστήματος αποχής του από τους αγωνιστικούς χώρους. Πλέον ο Άρης μπορεί να επιλέξει μόνο μέσα από τη δεξαμενή των ελεύθερων παικτών και με ολοφάνερη την ανάγκη ενίσχυσης.

Σχετική συζήτηση ήδη έχει γίνει μεταξύ του Ρούμπεν Ρέγες με τον Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος όμως θέλει να αποκτήσει μια πρώτη γεύση από το υλικό που θα διαχειριστεί, αν δεν το έχει ήδη κάνει μέσα από την «εικόνα» που επίσης έχει παραλάβει. Δεύτερο ζήτημα είναι το κέντρο της άμυνας έπειτα από το τέλος της συνεργασίας με τον Γιάκουμπ Μπράμπετς. Αυτή τη στιγμή οι «κίτρινοι» διαθέτουν τους Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ και τον Λίντσεϊ Ροζ ο οποίος ήταν υπό καθεστώς αποχώρησης αλλά έμεινε στο «Κλ. Βικελίδης» λόγω μη εύρεσης συμβολαίου αντίστοιχου με αυτό που έχει στον Άρη.

Εν τέλει, ο Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται αύριο (5/9) στη Θεσσαλονίκη και προβλέπεται να προχωρήσει σε μια ακόμη ευρεία συζήτηση με τον Ρούμπεν Ρέγες επί των αγωνιστικών αναγκών της ομάδας.