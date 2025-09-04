Άλλαξε ο τρόπος επαναφοράς της μπάλας στην Stoiximan Super League: Ο νέος ρόλος των ball children

Η αλλαγή που εφάρμοσε η Stoiximan Superleague στον τρόπο που θα επαναφέρεται η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο στα πρότυπα των σημαντικότερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μία σημαντική απόφαση έθεσε σε εφαρμογή η Stoiximan Superleague από την φετινή σεζόν, η οποία αφορά την διαδικασία με την οποία θα επαναφέρεται η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο ρόλος των ball children, ή όπως τα ξέρουμε οι περισσότεροι, ball boys, άλλαξε, αφού εκείνα δεν θα έχουν πλέον επαφή με τους ποδοσφαιριστές.

Αντί να πηγαίνουν εκείνα να δώσουν μία μπάλα στον εκάστοτε παίκτη, εκείνος θα πρέπει ή να μαζέψει την μπάλα που μόλις πέρασε εκτός ή να μεταβεί στον κοντινότερο κώνο και να πάρει την μπάλα που βρίσκεται σ' αυτόν.

Στόχος της αλλαγής αυτής ήταν να μειωθεί ο χρόνος της διακοπής του ματς, όταν η μπάλα βγαίνει εκτός. Πλέον ο ρόλος των ball boys είναι να φροντίζουν οι κώνοι να έχουν πάντοτε μπάλες επάνω τους.

Θα πρέπει σε κάθε γήπεδο να υπάρχει 18 μπάλες μοιρασμένες σε κώνους περιμετρικά του γηπέδου και 9 επαναφορείς (ball children) για να τροφοδοτούν με μπάλες τα σημεία αυτά.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

«Θα έχετε ενδεχομένως παρατηρήσει τις δύο πρώτες αγωνιστικές του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26 ότι πλέον, σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του ματς, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές ανακτούν άμεσα τη μπάλα, από κώνους/πιατάκια γύρω από τον αγωνιστικό χώρο όταν, για παράδειγμα, πρέπει να εκτελέσουν ένα πλάγιο άουτ, ένα κόρνερ, ή ένα ελεύθερο, όπως ισχύει αντίστοιχα στην Premier League, τη Serie A, αλλά και στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Όταν η μπάλα του αγώνα βγει εκτός παιχνιδιού, οι ποδοσφαιριστές πρέπει είτε:

1/ Να ανακτήσουν οι ίδιοι την αρχική μπάλα για να επανεκκινήσουν το παιχνίδι.

ή

2/ Να μεταβούν στον πλησιέστερο κώνο/ πιατάκι για να πάρουν οι ίδιοι μια μπάλα αντικατάστασης και να επανεκκινήσουν το παιχνίδι.

Ο σκοπός της διαδικασίας επαναφοράς μπάλας στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League 2025-26 είναι η μείωση του χρόνου διακοπής του αγώνα, όταν η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει άμεσα διαθέσιμη μπάλα αντικατάστασης για τους ποδοσφαιριστές, εφόσον χρειαστεί.

Ο ρόλος των επαναφορέων μπάλας (ball children) είναι να διασφαλίζουν ότι υπάρχει μπάλα πάνω σε κάθε ειδικό κώνο/πιατάκι που βρίσκεται περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι επαναφορείς μπάλας στέκονται στις προκαθορισμένες θέσεις περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και επανατοποθετούν τις μπάλες πάνω στους κώνους/πιατάκια, με στόχο να διασφαλίζεται η ομαλή τέλεση του αγώνα χωρίς καθυστερήσεις.

Τα ball children δεν επιστρέφουν μια μπάλα απευθείας σε έναν παίκτη, εκτός, φυσικά, εάν ο διαιτητής υποδείξει διαφορετικά. Ο διαιτητής κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πρωτόκολλο επαναφοράς της μπάλας. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναφορά της μπάλας πραγματοποιείται απ’ ευθείας από τα ball children προς τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές».

Κατ’ ελάχιστο εννέα (9) επαναφορείς μπάλας (ball children) στέκονται σε προκαθορισμένες θέσεις περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Ο τελικός αριθμός των ball children καθορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες του κάθε γηπέδου/σταδίου.