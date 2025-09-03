Άρης: Χωρίς Ουζουνίδη η προπόνηση, στην τελική ευθεία το διαζύγιο με τους «κίτρινους»

Άρης: Χωρίς Ουζουνίδη η προπόνηση, στην τελική ευθεία το διαζύγιο με τους «κίτρινους»

Βασίλης Βλαχόπουλος
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης

bet365

Χωρίς τον Μαρίνο Ουζουνίδη πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Άρη την Τετάρτη και πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία προκειμένου να λυθεί η συνεργασία τους.

Στην τελική ευθεία για να λυθεί και επίσημα η συνεργασία του Άρη με τον Μαρίνο Ουζουνίδη βρίσκονται οι δύο πλευρές, Ο Έλληνας τεχνικός δεν προπόνησε την ομάδα την Τετάρτη και ουσιαστικά μένουν μόνο οι λεπτομέρειες για να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Όσον αφορά την προπόνηση της Τετάρτης, αυτή διεξήχθη υπό τις οδηγίες του Νικηφόρου Μπελαγιάννη.

Όσον αφορά την προπόνηση οι «κίτρινοι» ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης περιλάμβανε ενεργοποίηση, passing game, παιχνίδι διατήρησης μπάλας και παιχνίδια σε μικρό χώρο.

Δείτε Επίσης

Άρης: Στην τελική ευθεία για Μανόλο Χιμένεθ
ΧΙΜΕΝΕΘ

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο»».

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα