ΑΕΛ Novibet: Παιδικό εισιτήριο από τους «βυσσινί», φέρνει τα μικρά παιδιά στο γήπεδο

Σε μια εξαιρετική κίνηση προχώρησε η ΑΕΛ Novibet με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν την έκδοση παιδικού εισιτηρίου που θα είναι για παιδιά μέχρι και 12 ετών.

Η ΑΕΛ Novibet θέλει να κάνει το κάθε εντός έδρας παιχνίδι της στην επιστροφή της στην Super League, γιορτή και μια γιορτή χωρίς παιδιά δεν γίνεται. Γιαυτό και οι Θεσσαλοί προχώρησαν σε μια εξαιρετική κίνηση, ανακοινώνοντας την έκδοση παιδικού εισιτηρίου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, αφουγκραζόμενη τις επιθυμίες του φιλάθλου κοινού της, ανακοινώνει την έκδοση παιδικού εισιτηρίου ημέρας με τιμή πάγια τιμή για όλες τις θύρες στα 10€ για όλους τους αγώνες (και τα ντέρμπι της σεζόν), για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας των νεότερων φιλάθλων μας στο γήπεδο, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία του μεγαλείου της ΑΕΛ Novibet δια ζώσης.

Βασικές πληροφορίες για το παιδικό εισιτήριο:

Το παιδικό εισιτήριο ισχύει για παιδιά έως 12 ετών.

Ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να εκδώσει το παιδικό εισιτήριο μέσα από την πλατφόρμα της More.com και να το καταχωρήσει στη συνέχεια στο «GOV.gr Wallet», με την επιλογή «Προσθήκη εισιτηρίου ανηλίκου», προσθέτοντας πρώτα το δικό του κωδικό/εισιτήριο (ενηλίκου) και στη συνέχεια το παιδικό (ανηλίκου).

Σε περίπτωση που το παιδί δεν συνοδεύεται στο γήπεδο από τον γονέα ή κηδεμόνα του, αλλά από άλλον συνοδό (κάτοχο κανονικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου διαρκείας), θα πρέπει ο γονέας ή κηδεμόνας να δηλώσει στο «GOV.gr Wallet» τον Α.Φ.Μ. του συνοδού.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet δεσμεύεται να συνεχίσει την προσφορά ποιοτικών και προσιτών επιλογών για όλους τους φιλάθλους της, ενισχύοντας τη σύνδεση της ομάδας με την τοπική κοινωνία και τις νέες γενιές φιλάθλων».