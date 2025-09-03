ΑΣ ΠΑΟΚ: Συνεδρίασε η Τεχνοκρατική Επιτροπή για τη Νέα Τούμπα, ποια είναι τα πρώτα βήματα
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Ερασιτέχνη έχει ως εξής: «Σήμερα το απόγευμα, 3 Σεπτεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνδιάσκεψη της Τεχνοκρατικής Επιτροπής όπως ορίστηκε από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα.
Παραδόθηκε στην επιτροπή και εξετάστηκε φάκελος με σχετικά έγγραφα για τους όρους δόμησης, εκχωρήσεις εκτάσεων και σχετικά ΦΕΚ που αξιολογήθηκαν ως επαρκή.
Ζητήθηκαν επιπλέον αρχεία κυρίως τεχνικού χαρακτήρα (όπως τοπογραφικό διάγραμμα κα.) ώστε τις επόμενες ημέρες να στοιχειοθετεί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) και να αποτελέσει την κατά βάση συμφωνία, το οποίο θα παραδοθεί στον ΑΣ».
