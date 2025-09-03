Ο Ολυμπιακός έδεσε νεαρούς παίκτες στο λιμάνι κι ανακοίνωσε και μία μεταγραφή.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε ανανεώσεις και υπογραφές επαγγελματικών συμβολαίων επτά παικτών της Ακαδημίας, ενώ ανακοίνωσε και τη μεταγραφή του Γιάννη Τσατσαράγγου από τον Παναιτωλικό.

Ο τερματοφύλακας Αλέξανδρος Έξαρχος, παράλληλα, θα είναι και στη λίστα Β, που δήλωσε ο Ολυμπιακός στην UEFA για τους αγώνες του Champions League.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι «ερυθρόλευκοι».

«Η διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει τις ανανεώσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπέγραψαν το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο, όπως και την απόκτηση του Ιωάννη Τσατσαράγγου.

Τα συμβόλαιά τους ανανέωσαν οι:

Αλέξανδρος Έξαρχος

Ημερομηνία Γέννησης: 2 Ιουνίου 2005

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Τερματοφύλακας

Ο Έξαρχος

Στέλιος Σουλανιάκου

Ημερομηνία Γέννησης: 11 Ιουνίου 2007

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Ο Σουλανιάκου

Αθανάσιος Στάντζος

Ημερομηνία Γέννησης: 21 Μαρτίου 2006

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος

Ο Στάντζος

Γεώργιος Κουτσόπουλος

Ημερομηνία Γέννησης: 13 Μαρτίου 2006

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Ο Κουτσόπουλος

Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν οι εξής ποδοσφαιριστές:

Αλέξανδρος Μωυσιάδης

Ημερομηνία Γέννησης: 5 Φεβρουαρίου 2009

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος

Ο Μωϋσιάδης

Φαμπιάνο Νουχάι

Ημερομηνία Γέννησης: 6 Απριλίου 2008

Εθνικότητα: Αλβανία

Θέση: Αμυντικός

Ο Νουχάι

Δημήτριος Ποτουρίδης

Ημερομηνία Γέννησης: 5 Μαρτίου 2008

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Ο Ποτουρίδης

Αποκτήθηκε ο Ιωάννης Τσατσαράγγος από τον Παναιτωλικό

Ημερομηνία Γέννησης: 7 Απριλίου 2010

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος

Ο Τσατσαράγγος