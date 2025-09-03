Ολυμπιακός: Μεταγραφή από τον Παναιτωλικό, κράτησε τα «διαμαντάκια» του

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός, Τσατσαράγγος

Ο Ολυμπιακός έδεσε νεαρούς παίκτες στο λιμάνι κι ανακοίνωσε και μία μεταγραφή.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε ανανεώσεις και υπογραφές επαγγελματικών συμβολαίων επτά παικτών της Ακαδημίας, ενώ ανακοίνωσε και τη μεταγραφή του Γιάννη Τσατσαράγγου από τον Παναιτωλικό.

Ο τερματοφύλακας Αλέξανδρος Έξαρχος, παράλληλα, θα είναι και στη λίστα Β, που δήλωσε ο Ολυμπιακός στην UEFA για τους αγώνες του Champions League.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι «ερυθρόλευκοι».

«Η διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει τις ανανεώσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπέγραψαν το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο, όπως και την απόκτηση του Ιωάννη Τσατσαράγγου.

 

Τα συμβόλαιά τους ανανέωσαν οι:

Αλέξανδρος Έξαρχος

Ημερομηνία Γέννησης: 2 Ιουνίου 2005
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Τερματοφύλακας

Ο Έξαρχος

Ολυμπιακός, Έξαρχος

Στέλιος Σουλανιάκου

Ημερομηνία Γέννησης: 11 Ιουνίου 2007
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός

Ο Σουλανιάκου

Ολυμπιακός, Σουλιανάκου

Αθανάσιος Στάντζος

Ημερομηνία Γέννησης: 21 Μαρτίου 2006
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος

Ο Στάντζος

Ολυμπιακός, Στάντζος

Γεώργιος Κουτσόπουλος

Ημερομηνία Γέννησης: 13 Μαρτίου 2006
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός

Ο Κουτσόπουλος

Ολυμπιακός, Κουτσόπουλος

Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν οι εξής ποδοσφαιριστές:

Αλέξανδρος Μωυσιάδης

Ημερομηνία Γέννησης: 5 Φεβρουαρίου 2009
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος

Ο Μωϋσιάδης

Ολυμπιακός, Μωϋσιάδης

Φαμπιάνο Νουχάι

Ημερομηνία Γέννησης: 6 Απριλίου 2008
Εθνικότητα: Αλβανία
Θέση: Αμυντικός

Ο Νουχάι

Ολυμπιακός, Νουχάι

Δημήτριος Ποτουρίδης

Ημερομηνία Γέννησης: 5 Μαρτίου 2008
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός

Ο Ποτουρίδης

Ολυμπιακός, Ποτουρίδης

Αποκτήθηκε ο Ιωάννης Τσατσαράγγος από τον Παναιτωλικό

Ημερομηνία Γέννησης: 7 Απριλίου 2010
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος

Ο Τσατσαράγγος

Ολυμπιακός, Τσατσαράγγος

