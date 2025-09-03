«Ο Άρης προσπαθεί να λύσει το συμβόλαιο του Σίστο» αναφέρουν ΜΜΕ της Δανίας

Δημοσιεύματα από Δανία αναφέρουν πως ο Άρης προσπαθεί να λύσει το συμβόλαιο του 30χρονου επιθετικού, Πιόνε Σίστο.

Οι ανακατατάξεις στο ρόστερ του Άρη συνεχίζονται και αφορούν παίκτες που όχι μόνο έρχονται, αλλά και αυτούς που φεύγουν. Όσον αφορά την δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα με ΜΜΕ της Δανίας και συγκεκριμένα τη Tipsbladet, οι «κίτρινοι» θέλουν να λύσουν το συμβόλαιο του 30χρονου επιθετικού, Πιόνε Σίστο.

Αναλυτικά το σχετικό δημοσίευματα ανέφερε τα εξής: «Ο Πιόνε Σίστο μπορεί να έχει την τελευταία του… εργάσιμη ημέρα στον Άρη Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον αν εξαρτάται από τον ελληνικό σύλλογο.

Ο Άρης Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει στην Tipsbladet ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Πιόνε Σίστο για τη λύση του συμβολαίου του Δανού, το οποίο λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν. Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται για αυτό το θέμα εδώ και πολύ καιρό, χωρίς να έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία. Τώρα προσπαθούν να βρουν μια λύση.

Ωστόσο, ο 30χρονος Δανός είναι αυτός που παίρνει την τελική απόφαση. Εάν δεν επιθυμεί να λύσει το συμβόλαιο ή δεν είναι ικανοποιημένος με την αποζημίωση που του προσφέρεται, ο Άρης Θεσσαλονίκης δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταβάλει τον μισθό του Σίστο για το υπόλοιπο της περιόδου του συμβολαίου».