Ο ΠΑΟΚ του Ζαφείρη και ο ΠΑΟΚ του τέταρτου φορ…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου επιχειρεί έναν πρώτο μεταγραφικό απολογισμό του ΠΑΟΚ, που έδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι μπορεί να πάρει μέχρι και τον Ζαφείρη, αλλά στο τέλος μπορεί να μπλέξει και να μην αποκτήσει έναν ακόμη φορ για την Ευρώπη.

Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ! Μπορεί με απίστευτες και άκρως αποτελεσματικές κινήσεις να πάρει τον Ζαφείρη, μπορεί να βρει τρόπο και να κλείσει φορ που είχε συμβόλαιο 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μπορεί στο τέλος να μην προλάβει να πάρει τον φορ που ο ίδιος αποφάσισε αργά, ότι έπρεπε να έχει!

Όπως έκλεισε ένας αγωνιστικός κύκλος καλοκαιριού, για τον ΠΑΟΚ πέρασε και μία πρώτη μεταγραφική περίοδος. Μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, αν και οι μεταγραφές δεν τελείωσαν…

Είναι αυτή η περίοδος που πρέπει να φτιάξεις την ευρωπαϊκή σου λίστα και όλοι οι ευρωπαίοι τρέχουν να προλάβουν τη σχετική προθεσμία. Και ο ΠΑΟΚ έτρεξε να πάρει φορ αλλά δεν τα κατάφερε! Από μόνη της αυτή η προσπάθεια γίνεται πολύ διδακτική για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την μεταγραφική της λειτουργία, μαζί βέβαια και με άλλες επιτυχίες και αποτυχίες.Όπως ακριβώς δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοτε κερδίζεις και άλλοτε χάνεις. Μέχρι τώρα η μεταγραφική προσπάθεια του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι, σημαδεύεται:

- Από τον ιστορικό θρίαμβο της πιο μεγάλης μεταγραφής στην ιστορία του ΠΑΟΚ με τον Ζαφείρη! Μεταγραφή στην οποία ο ΠΑΟΚ παρέδωσε σεμινάρια αποτελεσματικότητας. Κίνηση που έκανε όλη την Ελλάδα να αναρωτιέται πώς ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε και τους οπαδούς των αντιπάλων να τα βάζουν με τις δικές τους ΠΑΕ που δεν πέτυχαν εκείνοι κάτι παρόμοιο!

- Από την εξαιρετική συμφωνία για την πολύ γρήγορη ανανέωση Παβλένκα, σε μία απολύτως συνειδητή απόφαση να γίνει αυτός ο πρώτος τερματοφύλακας της ομάδας. Μεγάλη, σπουδαία κίνηση του ΠΑΟΚ!

- Από την επιτυχία να παραμείνουν νωρίς οι Μεϊτέ, Τάισον όπως ήταν και ο προγραμματισμός

- Από την απώλεια του Ότο τον οποίο ήθελε η ομάδα και ο προπονητής, παίκτης όμως που γρήγορα μπορεί να ξεχαστεί

- Από την επιτυχία του ΠΑΟΚ να πάρει τους πρώτους στόχους του στα μπακ με Κένι και Τέιλορ που ήδη έχουν ρόλο στο σύνολο του Λουτσέσκου

- Πρέπει να σημειωθεί ότι ο μηχανισμός δούλεψε καλά και μεθοδικά σε παραχωρήσεις και στοχευμένους δανεισμούς νεαρών παικτών.

- Από τη συμφωνία για τέσσερις δανεισμούς παικτών, αριθμός αρκετά μεγάλος και για τον ΠΑΟΚ

- Από την απόκτηση ενός φορ με ετήσιο συμβόλαιο 2,8 εκατομμυρίων ευρώ! Βρήκε και στην υπόθεση Γιακουμάκη λύση ο ΠΑΟΚ, έστω και με μικρή καθυστέρηση να πάρει ένα ακόμη φορ

- Την αποτυχία να καλύψει μέχρι τις 2/9 σωστά, τη θέση του φορ! Η ίδια η ομάδα παραδέχθηκε ότι δεν επαρκεί η τριάδα Γιακουμάκης-Τσάλοφ-Μύθου κι’ άρχισε να ψάχνει παίκτη και για την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά δεν πρόλαβε! Δεν τα κατάφερε! Θα συνεχίσει να προσπαθεί!

ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΟΡΕΙ!

Τι καλοκαίρι! Πόσο έντονα μας δείχνει τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ όταν θέλει, αλλά και τι δεν μπορεί όταν… μπλέκει το σύστημα. Ο ΠΑΟΚ που μπορεί να αποστομώσει όλη την Ελλάδα με τον τρόπο που απέκτησε τον Ζαφείρη, είναι ο ίδιος Οργανισμός που αν μπλέξουν τα… δεκάδες γρανάζια του, δεν μπορεί να κάνει τα γρήγορα και αποφασιστικά βήματα που πολλές φορές χρειάζονται!

Ήταν το πιο πιθανό ότι αφού αυτή η υπόθεση φορ έφθασε στην τελευταία μέρα, δεν θα προλάβαιναν να κλείσουν τον παίκτη που οι ίδιοι αποφάσισαν ότι χρειάζεται η ομάδα! Που να βγει άκρη με τόσους πολλούς.... νοματαίους που έχουν ρόλο και λόγο στα μεταγραφικά, όταν πρέπει να γίνουν γρήγορα και αποφασιστικά κάποιες κινήσεις; Αν όμως ο ίδιος ο Σαββίδης το αποφασίσει, μπορεί με εκπληκτική μεθοδικότητα η ΠΑΕ να φέρει και τον Ζαφείρη και τον Καρέτσα και όποιον θέλει! Ο ίδιος ΠΑΟΚ είναι που πέρσι έκλεισε την τελευταία μέρα μέσα σε 5-6 ώρες τον Λόβρεν, όταν βέβαια ασχολήθηκε ο ίδιος ο Σαββίδης και όλα τα… εσωτερικά πήγαν περίπατο, ο ίδιος είναι φέτος που μέχρι να συνεννοηθούν όλες οι… τάσεις ότι μπορεί και πρέπει να αποκτηθεί και άλλος φορ, περνάει η προθεσμία και πάμε παρακάτω στην προσπάθεια να βρεθεί παίκτης μέχρι τις 12 του μήνα!

Συμπέρασμα: Αν ο ΠΑΟΚ θέλει… όλα τα μπορεί!

Δεύτερο συμπέρασμα: Εφόσον η ίδια η ομάδα εκτίμησε και αποφάσισε ότι η τριάδα των φορ πρέπει να ενισχυθεί, αυτό είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και από αύριο. Η δική τους ποδοσφαιρική εκτίμηση δεν μπορεί να αλλάξει στις 3 Σεπτεμβρίου επειδή ο παίκτης δεν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη.

* Για όσους στοχεύουν στην αποτυχία του ΠΑΟΚ για να δημιουργούν ένταση ώστε να «δουλέψουν» το σχέδιό τους και δεν τα κατάφεραν το καλοκαίρι με τα αποτελέσματα, ή με την «κεφαλιά» που έφαγαν στο θέμα Ζαφείρη, λίγη υπομονή! Μην εκτίθεστε τόσο βιαστικά…

ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

Η είδηση ότι ένας πολύ δυνατός και μεγάλος εφοπλιστής που είναι και ΠΑΟΚ, θέλει να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της ΚΑΕ, είναι από μόνη της σπουδαία! Ο Τέλης Μυστακίδης πρέπει να ψάξει τους λόγους που αυτή δεν γίνεται αποδεκτή με έξαλλους πανηγυρισμούς από τους ΠΑΟΚτσήδες!

Σε κάθε περίπτωση μακάρι η εξέλιξη αυτή να βοηθήσει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο! Ταυτόχρονα, ας ευχηθούμε η προσπάθειά του να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, να γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος του Συλλόγου.

* Πολύ ωραία η προσπάθεια να πεισθούμε ότι… δεν έγινε και κάτι που χάσαμε από τη Βοσνία στο Ευρωμπάσκετ και μαζί τη σίγουρη πρωτιά που θα μας οδηγούσε μακριά από τη Γαλλία στο επόμενο ματς! Εξαιρετική η επιχειρηματολογία ότι… δεν έγινε και κάτι που χωρίς τον Γιάννη οι υπόλοιποι ως ομάδα δεν είναι έτοιμοι και δεν νιώθουν σίγουροι ακόμη και στα βασικά και μπορούν να χάσουν τόσο πολύ το μυαλό τους ώστε να «φάνε» 18-0 από τους… Βόσνιους!