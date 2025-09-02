Ρήξη χιαστού υπέστη ο νεαρός επιθετικός του Παναιτωλικού, Χρήστος Εσκετζής, ο οποίος όπως όλα θα δείχνουν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για όλη τη σεζόν.

Το πρωί της Τρίτης ο Παναιτωλικός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το φίλαθλο κόσμο της ομάδας για τον τραυματισμό του 18χρόνου εξτρεμ Χρήστου Εσκετζή.

Σύμφωνά με τους Αγρινιώτες ο νεαρός επιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού και υποβλήθηκε άμεσα σε εγχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Παρά την επιτυχημένη επέμβαση ο παίκτης θα μείνει όπως όλα δείχνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός: