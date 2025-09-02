Σοκ στο Παναιτωλικό: Χάνει τη σεζόν ο νεαρός Χρήστος Εσκετζής που υπέστη ρήξη χιαστού
Το πρωί της Τρίτης ο Παναιτωλικός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το φίλαθλο κόσμο της ομάδας για τον τραυματισμό του 18χρόνου εξτρεμ Χρήστου Εσκετζή.
Σύμφωνά με τους Αγρινιώτες ο νεαρός επιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού και υποβλήθηκε άμεσα σε εγχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Παρά την επιτυχημένη επέμβαση ο παίκτης θα μείνει όπως όλα δείχνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός:
Ο Χρήστος Εσκετζής υπέστη ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια της προπόνησης και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Όλη η ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του εύχεται ολόψυχα περαστικά και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα, εκεί όπου ανήκει!
Η στήριξή μας είναι δεδομένη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αυτό είναι το ποδόσφαιρο: Αρειανοί σκαρφάλωσαν κάγκελα για να κεράσουν μπύρες στους οπαδούς του Παναιτωλικού
- Βαθμολογία Stoiximan Super League: Το απόλυτο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, απώλεια με το ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός
- Παναιτωλικός: «Άλωσε» για δεύτερη φορά το «Κλεάνθης Βικελίδης» και έσπασε το σερί της... αφιλόξενης Θεσσαλονίκης