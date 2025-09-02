Ολυμπιακός: Η σύγκριση με το περσινό ρόστερ, θέση προς θέση!

Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο gazzetta ένα μεταγραφικό απολογισμό στον Ολυμπιακό με τις αλλαγές που έγιναν στο φετινό ρόστερ, συγκρίνοντας με το περσινό.

Σε γενικές γραμμές ο Ολυμπιακός τέλειωσε τις μεταγραφές του. Σε «γενικές γραμμές», επειδή το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει στις 12 του μήνα και μετά υπάρχει και παράθυρο για τους ελεύθερους παίκτες, οπότε κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.

Με την ευρωπαϊκή λίστα, όμως, να δηλώνεται απόψε στην ΟΥΕΦΑ, το ρόστερ έχει διαμορφωθεί σε συντριπτικό βαθμό. Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει την άποψη του γύρω από το αν και πόσο ενισχύθηκε η ομάδα. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της…υπομονής-μόνο μέσα από τα παιχνίδια και δη σε βάθος χρόνου θα μάθουμε. Αλλά τα δεδομένα είναι δεδομένα.

Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, μέχρι τώρα πάντοτε, έχασε δύο παίκτες του από αυτούς που θεωρούνταν μέσα στο γκρουπ των πιο βασικών-αναφέρομαι στον Κωστούλα, τον οποίο αγόρασε η Μπράϊτον έναντι ενός αντικειμενικά πολύ υψηλού τιμήματος, και στον Κάρμο, που ο ίδιος επέλεξε να πάει να παίξει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, έστω σε μία μικρή ομάδα όπως η Οβιέδο. Οι αποχωρήσεις των Βέλντε, Στάμενιτς, Μασούρα, Όρτα, Αναγνωστόπουλου ήταν προβλεπόμενες, καθώς δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή και γενικά του κλαμπ.

Από την άλλη, έχουν έρθει έως τώρα εφτά νέα πρόσωπα (Ποντένσε, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Καμπελά, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Μάντσα), από τα οποία περιμένει ο σύλλογος πάρα πολλά πράγματα. Κι έχουν προωθηθεί και τέσσερα νέα παιδιά (Πνευμονίδης, Καλογερόπουλος, Λιατσικούρας, Μπότης). Και, κάπως έτσι, το ρόστερ αριθμεί 29 παίκτες, εκ των οποίων ο Βέζο είναι εκτός πλάνων και υπό παραχώρηση. Ο Μεντιλίμπαρ θα προτιμούσε 26, αλλά και το νούμερο 28 δεν είναι και…τεράστιο, ειδικά αν σκεφτούμε ότι τα τέσσερα είναι νέα παιδιά.

Ενδιαφέρον, όμως, έχει να κάνουμε μία σύγκριση πρόσωπο με πρόσωπο των παικτών που ήρθαν σε σχέση με τους παίκτες που έφυγαν από το περσινό ρόστερ, όπως ήταν από την αρχή της σεζόν κι όπως είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν με τις αλλαγές του Γενάρη. Και βάζω μέσα και την κατά βάση «εσωτερική» αλλαγή γκολκίπερ, με την προώθηση του Μπότη. Όχι εκείνη του Μπρούνο με τον Αποστολόπουλο, καθότι έγινε τον Γενάρη, όταν επίσης έφυγαν οι Ντόη, Κουτσίδης, Μπακούλας, Ολιβέϊρα, Γουίλιαν, Μασούρας.

Μπότης-Αναγνωστόπουλος

Μάντσα-Κάρμο

Καλογερόπουλος-Ντόη (Κουτσίδης)

Σιπιόνι-Στάμενιτς

Λιατσικούρας-Μπακούλας

Νασιμέντο-Ολιβέϊρα

Ποντένσε-Πάλμα (Γουίλιαν)

Στρεφέτσα-Βέλντε

Καμπελά-Όρτα (Μασούρας)

Πνευμονίδης-Παπακανέλλος

Ταρέμι-Κωστούλας

Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα φαίνονται. Και γίνονται ακόμη πιο…φανερά αν σκεφτούμε τι (δεν) έδωσαν σχεδόν όλοι από όσους έφυγαν, με εξαίρεση περίπου από μισή σεζόν οι Κάρμο και Κωστούλας. Και με το ερώτημα, «αν είναι δυνατόν να δώσουν τόσα λίγα τα φετινά καινούργια πρόσωπα», να μοιάζει ρητορικό, τουλάχιστον για τους περισσότερους.

Μην ξεχνάμε δε ότι προσθήκη ουσιαστικά είναι κι ο Γιαζίτσι, που πέρυσι δεν έπαιξε καθόλου.

Άσχετο:

Θυμάστε έναν Πορτογάλο επιθετικό χαφ, τον Τιάγκο Σίλβα, που είχε φέρει ο Ολυμπιακός από τη Νότιγχαμ; Δεν στέριωσε στο Ρέντη, γύρισε στην πατρίδα του, είχε εξαιρετικές σεζόν στη Βιτόρια Γκιμαράες και τώρα είναι έτοιμος να υπογράψει στην Αλ Ραγιάν.

Το συμβόλαιο του με την Γκιμαράες λήγει το άλλο καλοκαίρι, αλλά οι Πορτογάλοι του άναψαν το πράσινο φως έναντι ποσού 500 χιλ. Ευρώ και ο παίκτης «πέταξε» σήμερα στο Κατάρ, με τον τοπικό Τύπο να αναφέρει ότι η ομάδα που προπονεί ο Αρτούρ Ζόρζε πρέπει να τα βρει και με τον Ολυμπιακό, που έχει το άλλο 50% των δικαιωμάτων του 32χρονου άσου.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η Γαλατασαράϊ βρήκε τερματοφύλακα και ο τουρκικός Τύπος σταμάτησε, επιτέλους, να γράφει για τον Τζολάκη! Η πρωταθλήτρια της γειτονικής χώρας πλήρωσε 27,5 εκ. Ευρώ στην Τράμπζονσπορ και πήρε τον 29χρονο Ουγκουρτσάν Τσακίρ, δίνοντας άλλα 2,5 εκ. Ευρώ για ΦΠΑ και άλλα 3 εκ. Ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων.

Το όνομα του Τζολάκη, πάντως, εξακολουθεί να έχει την τιμητική του στα social media της Γαλατασαράϊ με πολλούς οπαδούς της να εκφράζουν την απορία τους γιατί η ομάδα τους έδωσε τόσα λεφτά για έναν γκολκίπερ 29 στα 30 κι όχι έναν 23χρονο, που όπως χαρακτηριστικά γράφουν θα έλυνε το πρόβλημα για μία δεκαετία.

Και θα δημιουργούσε πρόβλημα στον Ολυμπιακό, θα προσέθετα εγώ. Με τον Μαρινάκη φυσικά να είναι ο πρώτος που το ήξερε, εξ ου και όταν έγιναν κάποιες κρούσεις από την Κωνσταντινούπολη είχε απαντήσει ότι ο Τζολάκης κάνει πάνω από 40 εκ. Ευρώ, για να αποφύγει τα πολλά πολλά. Κι ακόμη κι αν έδινε 40 εκ. Ευρώ η Γαλατασαράϊ, μετά ο Μαρινάκης θα ζητούσε 50 εκ. Ευρώ!

Διότι, τη σιγουριά που δίνει ο Τζολάκης κάτω, αλλά και έξω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την βρεις.

Και για το τέλος ένα ιμότζι