Αυτό είναι το ποδόσφαιρο: Αρειανοί σκαρφάλωσαν κάγκελα για να κεράσουν μπύρες στους οπαδούς του Παναιτωλικού

Οι οπαδοί του Άρη άφησαν πίσω την ήττα από τον Παναιτωλικό και κέρασαν μπύρες τους Αγρινιώτες, σε μία εικόνα που μοιάζει με... όαση στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Παναιτωλικός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Super League μέσα στο «Κλ. Βικελίδης» επί του Άρη με 2-0, χάρη στα γκολ των Αγκίρε, Άλεξιτς. Το αποτέλεσμα και η εμφάνιση των Θεσσαλονικών δεν άφησαν ικανοποιημένο τον κόσμο, ενώ δεν έλειψαν οι έντονες αποδοκιμασίες σε παίκτες και προπονητή κατά τη διάρκεια του ματς.

Σε ένα σκηνικό έντασης και απογοήτευσης εξαιτίας της κακής εμφάνισης της γηπεδούχου ομάδας, οι οπαδοί άφησαν στην άκρη τις διαφορές τους με τον κόσμο του Παναιτωλικού χαρίζοντάς μας μία εικόνα που σπάνια προβάλλεται στα ελληνικά γήπεδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε, οι Αρειανοί σκαρφάλωσαν τα κάγκελα του γηπέδου για να κεράσουν μπύρες και να χαιρετήσουν τους Αγρινιώτες που είχαν ταξιδέψει μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.

Οι εικόνες αυτές μόνο ελπίδα μπορούν να προσφέρουν, κάνοντας τους πάντες να δουν ότι αυτό θα πρέπει να είναι το κανονικό ποδόσφαιρο και αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να εξυπηρετεί η μετακίνηση των οπαδών.