Μέσω σχετικής ανακοίνωσης ο ΑΣ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την τεχνική επιτροπή που θα ασχοληθεί με τη Νέα Τούμπα.

Στην σχετική συνέντευξη Τύπου οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ είχαν αναφέρει πως σύντομα θα συσταθεί τεχνοκρατική επιτροπή που θα ασχοληθεί με τη Νέα Τούμπα. Αυτό έγινε με τους «ασπρόμαυρους» με σχετική ανακοίνωση να αναφέρουν τα εξής: «Ο ΑΣ ΠΑΟΚ μέσω ανακοίνωσής του στα social media, γνωστοποίησε την τεχνοκρατική επιτροπή που συστάθηκε από πλευράς του αναφορικά με τη Νέα Τούμπα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ορίστηκε σήμερα η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, με αντικείμενο τη σύνταξη μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με το νέο γήπεδο της Τούμπας, η οποία απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Κωνσταντίνος Β. ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ – Διευθυντής Ε.Π.Α.Υ.Κ.

Κωνσταντίνος ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ, εταίρος της νομικής εταιρείας «Κ2Α LAW FIRM»

Nικόλαος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, πολιτικός μηχανικός – τεχνικός σύμβουλος-ιδρυτής του Ομίλου «ΑΝΑΔΟΜΩ»».