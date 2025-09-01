Λύθηκε το μπέρδεμα στην υπόθεση του Αρόλντ Μουκουντί, με τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕΚ να καλείται τελικά στην Εθνική του ομάδα. Ποιοι είναι οι συνολικά 11 διεθνείς που δεν θα έχει στη διάθεσή του το επόμενο διάστημα ο Μάρκο Νίκολιτς.

Τα Σπάτα από σήμερα... αδειάζουν καθώς όπως ανέφερε και ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο διάστημα της διακοπής για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων συνολικά 11 παίκτες της ΑΕΚ θα λείπουν καθώς θα πρέπει να ενσωματωθούν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Τελικά μέσα σε αυτούς θα είναι και ο Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος ενώ είχε κληθεί από το Καμερούν, στη συνέχεια η κλήση του είχε ακυρωθεί, παρότι βρισκόταν με τα εισιτήρια στο χέρι. Όπως επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος Τύπου της Εθνικής Καμερούν, Τιερί Εντό, υπήρξε ανατροπή στην ανατροπή και ο Μουκουντί οριστικά θα είναι στους εκλεκτούς με τον αμυντικό της ΑΕΚ να αναμένεται την Τρίτη στην πατρίδα του για να ενσωματωθεί στην αποστολή για τα ματς με Εσουατίνι και Πράσινο Ακρωτήριο για τα Προκριματικά του Μουντιάλ.

Με τον Μουκουντί να εντάσσεται στην Εθνική του ομάδα, η λίστα των διεθνών της ΑΕΚ αυξάνεται στους 11 παίκτες. Με την Εθνική Αλβανίας έχει κληθεί ο Θωμάς Στρακόσα, στην Εθνική Ελλάδας είναι οι Λάζαρος Ρότα και Πέτρος Μάνταλος, στην Εθνική Ρουμανίας έχει κληθεί ο Ραζβάν Μαρίν, ενώ όπως πάντα τόσο ο Ορμπελίν Πινέδα όσο και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά βρίσκονται στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας του Μεξικού και της Εθνικής Μαυριτανίας αντίστοιχα.

Επιστροφή στις κλήσεις είχε ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος συμπεριλήφθηκε αυτή τη φορά στην αποστολή της Εθνικής Σουηδίας από την οποία είχε απουσιάσει την τελευταία φορά. Από εκεί και πέρα ο Λούκα Γιόβιτς έχει βρεθεί ανάμεσα στις επιλογές των κλήσεων στην Εθνική Σερβίας, ο Φράνζι Πιερό κλήθηκε στην Εθνική ομάδα της Αϊτής, όπως φυσικά και ο Ζίνι στην Εθνική Ανγκόλας.