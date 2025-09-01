Δείτε την παρακάμερα της ΑΕΚ πριν από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του ματς, αλλά και στο φινάλε με τα «χέρια» παικτών και κόσμου.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης για τη δεύτερη αγωνιστική και έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Πριν το παιχνίδι, η πλατεία του Αετού γέμισε από μικρούς και μεγάλους φίλους της ΑΕΚ, αρκετοί από τους οποίους πήγαν στο Meet & Greet με τον Βάιο Καραγιάννη.

Η παρακάμερα της ΑΕΚ κατέγραψε όσα έλαβαν χώρα έξω από την OPAP Arena και εντός αυτής στη συνέχεια, με τις αντιδράσεις του κόσμου στις ευκαιρίες και στο γκολ του Πιερό, αλλά και τους πανηγυρισμούς παικτών και φίλων της Ένωσης στο φινάλε.