ΑΕΚ: Η «κιτρινόμαυρη» πλατεία του Αετού, οι αντιδράσεις στα γκολ του Πιερό και οι πανηγυρισμοί με τους παίκτες
Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης για τη δεύτερη αγωνιστική και έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα.
Πριν το παιχνίδι, η πλατεία του Αετού γέμισε από μικρούς και μεγάλους φίλους της ΑΕΚ, αρκετοί από τους οποίους πήγαν στο Meet & Greet με τον Βάιο Καραγιάννη.
Η παρακάμερα της ΑΕΚ κατέγραψε όσα έλαβαν χώρα έξω από την OPAP Arena και εντός αυτής στη συνέχεια, με τις αντιδράσεις του κόσμου στις ευκαιρίες και στο γκολ του Πιερό, αλλά και τους πανηγυρισμούς παικτών και φίλων της Ένωσης στο φινάλε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.